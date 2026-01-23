Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят достичь договоренностей по Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей по Украине. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с журналистами.

"Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку. Были моменты, когда Зеленский не хотел идти на сделку. Бывало и наоборот. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку", – подчеркнул Трамп.

В Кремле проходит встреча Путина с американским предпринимателем Джаредом Кушнером и представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ключевой темой переговоров является поиск путей урегулирования украинского конфликта. Также в повестке дня – возможное приглашение России в "Совет мира" по сектору Газа.

Встречу с российской стороны сопровождают помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. С американской стороны – комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах такого формата.

Как ожидают аналитики, в ходе обсуждения может быть затронут вопрос об использовании замороженных США российских активов в качестве взноса в работу "Совета мира". Ранее Владимир Путин уже отмечал, что такая возможность существует.