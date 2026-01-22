Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером по украинскому урегулированию

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин начал встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Также планируется обсуждение приглашение России в "Совет мира" по сектору Газа.

Во встрече принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. С американской стороны на переговоры прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ранее Путин подтвердил визит представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в четверг, 22 января. По словам президента, в ходе встречи стороны намерены продолжить переговоры по урегулированию на Украине.

Кроме того, ожидается, что российский лидер обсудит с Уиткоффом тему использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как отмечал российский лидер, взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен.