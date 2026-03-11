Форма поиска по сайту

11 марта, 14:04

Шоу-бизнес
Юрист Гордон призвала "прекратить живодерство" в отношении блогера Лерчек

Юрист Гордон рассказала, как блогер Лерчек борется с раком

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Юрист и телеведущая Екатерина Гордон навестила блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которая лечится от онкологии. О ее состоянии она сообщила в телеграм-канале.

"Лера болеет. Серьезно. Это правда. Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни. Лично я пишу всем, кого знаю, и хожу на поклон с простой просьбой: прекратить живодерство", – написала она.

Юрист уточнила, что тот следователь, который настоял на том, чтобы "процесс был тихий", и те люди, которые заново завели дело, несут ответственность за Чекалину.

Гордон также подтвердила, что блогера не отпускали на обследование. Она передала Лерчек, что ее очень любят и поддерживают.

Ранее сообщалось, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, проходит лечение в государственном онкоцентре. Однако не уточнялось, о каком именно учреждении идет речь.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Она покинула больницу 2 марта вместе с сыном, однако позднее в СМИ появилась информация, что ее доставили в реанимационное отделение онкологического стационара.

Сквиччиарини подтвердил госпитализацию Чекалиной, указав, что у нее нашли злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Затем ее подруга Алина Акилова рассказала, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, они в составе организованной группы вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признает. При этом ее экс-супруг признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

Врачи диагностировали рак у блогера Лерчек

