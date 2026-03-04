Юрист Алешкин: ухудшение здоровья Лерчек может смягчить наказание по делу о выводе средств

Блогера Лерчек перевели в онкологическую реанимацию после преждевременных родов. Что известно о состоянии здоровья многодетной матери и ее четвертого ребенка, расскажет Москва 24.
"Здоровье под вопросом"
Фото: lerchekfamily_life
Блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. В конце февраля стало известно, что инфлюенсер родила четвертого ребенка – сына весом 2,5 килограмма. Позднее СМИ сообщили, что выписка из перинатального центра отложена из-за ухудшения здоровья роженицы. Врачи также хотели понаблюдать за мальчиком, который появился на свет раньше срока.
В свою очередь, отец малыша, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился в соцсетях снимками из родильной палаты и рассказал, как все прошло. По его словам, они с возлюбленной приехали на плановое УЗИ, но через 15 минут оказались в операционной, потому что Чекалиной потребовалось экстренное кесарево.
"Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" – написал Луис.
Новоиспеченный отец также рассказал, что у ребенка был риск задохнуться в утробе.
Позже мужчина выложил еще один пост, где написал, что "здоровье Валерии пока под вопросом", призвав неравнодушных молиться за блогера.
В свою очередь, адвокат Андрей Алешкин рассказал, что ухудшение здоровья Лерчек может повлиять на решение суда по делу о выводе в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, фигурантом которого она является, сообщает aif.ru.
О беременности Валерии стало известно в ноябре 2025-го. При этом в конце декабря ее госпитализировали с угрозой выкидыша, а через несколько дней сделали операцию.
У блогера также есть трое детей от экс-супруга Артема Чекалина.
Уголовное дело и домашний арест
Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом из-за обвинений в совершении валютных операций. Их задержали еще в 2024-м.
По версии следствия, они вместе с партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей, используя подложные документы. Имущество фигурантов дела было арестовано. Чекалин частично признал вину, а Лерчек – нет.
Дело Вишняка было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2026-го суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
В ноябре суд продлил Чекалиным домашний арест еще на полгода.
Бывшие супруги раньше уже становились фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов, но в 2023-м оно было прекращено, так как блогеры возместили недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В июле 2024-го Валерия и Артем развелись.