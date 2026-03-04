Юрист Алешкин: ухудшение здоровья Лерчек может смягчить наказание по делу о выводе средств

Блогера Лерчек перевели в онкологическую реанимацию после преждевременных родов. Что известно о состоянии здоровья многодетной матери и ее четвертого ребенка, расскажет Москва 24.

"Здоровье под вопросом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)lerchekfamily_life

Блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. В конце февраля стало известно, что инфлюенсер родила четвертого ребенка – сына весом 2,5 килограмма. Позднее СМИ сообщили, что выписка из перинатального центра отложена из-за ухудшения здоровья роженицы. Врачи также хотели понаблюдать за мальчиком, который появился на свет раньше срока.

В свою очередь, отец малыша, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился в соцсетях снимками из родильной палаты и рассказал, как все прошло. По его словам, они с возлюбленной приехали на плановое УЗИ, но через 15 минут оказались в операционной, потому что Чекалиной потребовалось экстренное кесарево.

"Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" – написал Луис.

Новоиспеченный отец также рассказал, что у ребенка был риск задохнуться в утробе.

Позже мужчина выложил еще один пост, где написал, что "здоровье Валерии пока под вопросом", призвав неравнодушных молиться за блогера.

В свою очередь, адвокат Андрей Алешкин рассказал, что ухудшение здоровья Лерчек может повлиять на решение суда по делу о выводе в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, фигурантом которого она является, сообщает aif.ru.





Андрей Алешкин адвокат Факторы здоровья и наличие четвертого ребенка могут повлиять на наказание, а именно на его смягчение. Безусловно, это относится к смягчающим обстоятельствам и учитывается судом при назначении итогового наказания по делу.

О беременности Валерии стало известно в ноябре 2025-го. При этом в конце декабря ее госпитализировали с угрозой выкидыша, а через несколько дней сделали операцию.

У блогера также есть трое детей от экс-супруга Артема Чекалина.

Уголовное дело и домашний арест

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом из-за обвинений в совершении валютных операций. Их задержали еще в 2024-м.

По версии следствия, они вместе с партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей, используя подложные документы. Имущество фигурантов дела было арестовано. Чекалин частично признал вину, а Лерчек – нет.

Дело Вишняка было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2026-го суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В ноябре суд продлил Чекалиным домашний арест еще на полгода.

Бывшие супруги раньше уже становились фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов, но в 2023-м оно было прекращено, так как блогеры возместили недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В июле 2024-го Валерия и Артем развелись.