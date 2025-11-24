Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:58

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Артем Чекалин заявил, что не знал о четвертой беременности Лерчек

"Первый раз слышу": как Артем Чекалин отреагировал на беременность Лерчек

Блогер Валерия Чекалина подтвердила слухи о четвертой беременности, появившись на судебном заседании 24 ноября с округлившимся животом. Однако для ее бывшего супруга Артема это стало новостью. Что известно о расследовании уголовного дела в отношении пары, читайте в материале Москвы 24.

"Дети – это всегда позитивно"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

24 ноября экс-супруги Валерия (более известна в Сети как Лерчек) и Артем Чекалины явились на судебное заседание в Гагаринский суд Москвы по делу о выводе в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей. Блогер прибыла в суд с возлюбленным, тренером по танцам Луисом Сквиччиарини и тем самым подтвердила появившиеся ранее в СМИ новости: свою беременность и отношения с аргентинцем.

Для Артема сообщение о четвертой беременности бывшей супруги стало новостью.

"Первый раз слышу. Дети – это всегда позитивно", – сказал журналистам экс-муж Лерчек.

Сама же Валерия заявила СМИ, что не общается сейчас с бывшим супругом, "чему очень рада". Во время беседы со СМИ она рассказала, что еле добралась до здания суда: ее укачало в автомобиле (блогер находится на шестом месяце беременности).

После суда Валерия пожаловалась журналистам, что из-за ареста не может сделать второй скрининг: якобы у нее анемия (снижение уровня гемоглобина) и гестоз (поздний токсикоз). Также блогер поделилась, что встречается с избранником больше года, и пара планировала ребенка. Чекалина отметила, что возлюбленный поддерживает не только ее, но и ее мать и детей, причем "и морально, и материально".

Блогер также отметила, что пока они с партнером не могут зарегистрировать отношения из-за ее домашнего ареста: необходимо подать заявление лично.

Само заседание длилось более семи часов, в ходе него судья принял решение продлить домашний арест Валерии и Артему еще на шесть месяцев. Следующее слушание назначено на 1 декабря.

Ранее адвокат Андрей Князев заявил, что интересное положение Лерчек может помочь ей избежать реального заключения, сообщает газета "Известия".

"Женщинам может предоставляться отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. И обычно, если этот срок женщина выдерживает без нарушений, в тюрьму она не попадает. Поэтому, чем больше детей несовершеннолетних, тем лучше", – пояснил адвокат.

Уголовное дело

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Валерию и Артема Чекалиных задержали в 2024 году и предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Экс-супругов отправили под домашний арест, а имущество Лерчек арестовали.

Следствие установило, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года пара организовала фитнес-марафон, в результате получив прибыль в размере более чем 250 миллионов рублей и выведя средства на заграничные счета.

7 ноября уголовное дело было направлено в суд после утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее бывшие супруги становились фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 505 миллионов рублей. Однако в декабре 2023 года оно было прекращено, так как недоимка была погашена.

В июле 2024 года Валерия и Артем развелись, у них остались трое детей.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика