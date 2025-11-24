Артем Чекалин заявил, что не знал о четвертой беременности Лерчек

Блогер Валерия Чекалина подтвердила слухи о четвертой беременности, появившись на судебном заседании 24 ноября с округлившимся животом. Однако для ее бывшего супруга Артема это стало новостью. Что известно о расследовании уголовного дела в отношении пары, читайте в материале Москвы 24.

"Дети – это всегда позитивно"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

24 ноября экс-супруги Валерия (более известна в Сети как Лерчек) и Артем Чекалины явились на судебное заседание в Гагаринский суд Москвы по делу о выводе в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей. Блогер прибыла в суд с возлюбленным, тренером по танцам Луисом Сквиччиарини и тем самым подтвердила появившиеся ранее в СМИ новости: свою беременность и отношения с аргентинцем.

Для Артема сообщение о четвертой беременности бывшей супруги стало новостью.

"Первый раз слышу. Дети – это всегда позитивно", – сказал журналистам экс-муж Лерчек.

Сама же Валерия заявила СМИ, что не общается сейчас с бывшим супругом, "чему очень рада". Во время беседы со СМИ она рассказала, что еле добралась до здания суда: ее укачало в автомобиле (блогер находится на шестом месяце беременности).

После суда Валерия пожаловалась журналистам, что из-за ареста не может сделать второй скрининг: якобы у нее анемия (снижение уровня гемоглобина) и гестоз (поздний токсикоз). Также блогер поделилась, что встречается с избранником больше года, и пара планировала ребенка. Чекалина отметила, что возлюбленный поддерживает не только ее, но и ее мать и детей, причем "и морально, и материально".

Блогер также отметила, что пока они с партнером не могут зарегистрировать отношения из-за ее домашнего ареста: необходимо подать заявление лично.

Само заседание длилось более семи часов, в ходе него судья принял решение продлить домашний арест Валерии и Артему еще на шесть месяцев. Следующее слушание назначено на 1 декабря.



Ранее адвокат Андрей Князев заявил, что интересное положение Лерчек может помочь ей избежать реального заключения, сообщает газета "Известия".

"Женщинам может предоставляться отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. И обычно, если этот срок женщина выдерживает без нарушений, в тюрьму она не попадает. Поэтому, чем больше детей несовершеннолетних, тем лучше", – пояснил адвокат.

Уголовное дело

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Валерию и Артема Чекалиных задержали в 2024 году и предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Экс-супругов отправили под домашний арест, а имущество Лерчек арестовали.

Следствие установило, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года пара организовала фитнес-марафон, в результате получив прибыль в размере более чем 250 миллионов рублей и выведя средства на заграничные счета.

7 ноября уголовное дело было направлено в суд после утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее бывшие супруги становились фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 505 миллионов рублей. Однако в декабре 2023 года оно было прекращено, так как недоимка была погашена.

В июле 2024 года Валерия и Артем развелись, у них остались трое детей.