Гендиректора "Эксмо" отпустили из СК без повесток

Гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и сотрудников компании отпустили из Следственного комитета без повесток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство.

Собеседники агентства уточнили, что данное решение было принято по итогам следственных мероприятий. К настоящему моменту Капьев и остальные вернулись к работе в издательстве.

О проведении обысков в "Эксмо" стало известно 21 апреля. Сообщалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда же Капьева доставили в СК для допроса.

СМИ утверждали, что гендиректор издательства подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Кроме того, по данным журналистов, СК проверял Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books.

Позже в "Эксмо" опровергли данные о задержании гендиректора. Там заверили, что дело было возбуждено в мае прошлого года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

При этом СМИ со ссылкой на правоохранителей указали, что следователи планировали добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства, в том числе гендиректора.

