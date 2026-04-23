Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

23 апреля, 13:33

Происшествия

Песков отказался комментировать уголовное дело в отношении "Эксмо"

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать уголовное дело в отношении издательства "Эксмо". Он заявил, что данная тема не относится к повестке главы государства.

"Это скорее тема правоохранительных органов", – отметил он.

Об обысках в "Эксмо"стало известно 21 апреля. Они проводились по делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Тогда же гендиректора Евгения Капьева доставили в Следственный комитет для допроса.

Согласно сообщениям СМИ, он мог быть причастен к распространению ЛГБТ-книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Позднее в "Эксмо" опровергли информацию о задержании Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ. Там заверили, что дело было возбуждено в мае прошлого года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

Впоследствии уточнялось, что следствие намерено добиться избрания меры пресечения для топ-менеджеров организации.

