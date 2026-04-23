Путин заявил, что РФ обеспечит повышение качества жизни людей в Арктической зоне

Россия обеспечит повышение качества жизни людей в арктической зоне. Об этом Владимир Путин высказался в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что, поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, страна обеспечит его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни населения, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера и сохранение уникальной природной среды Арктики.

"Мы укрепляем логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты", – указал президент.

Он также указал на важность координирования усилий госструктур и ведомств, включая профильную комиссию Госсовета, Морскую коллегию, госкорпорацию "Росатом" и ведущий институт развития ВЭБ, по развитию Арктики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Планы и инвестиционные проекты, в свою очередь, должны быть увязаны между собой.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что работа по стратегии развития арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена.

Он напомнил, что задачи были обозначены год назад на форуме "Арктика – территория диалога". По его итогам сформировался перечень поручений, в том числе договоренность актуализировать стратегию развития арктической зоны и подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора.

Трансарктический транспортный коридор – это федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.

Ранее Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года. Глава государства также ставил в работу рассмотрение возможности распространения программы на земских работников культуры.

Позднее Минфин расширил условия льготной программы дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь льготные условия распространяются на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.