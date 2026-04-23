23 апреля, 16:45

Политика

Путин заявил, что РФ обеспечит повышение качества жизни людей в Арктической зоне

Фото: kremlin.ru

Россия обеспечит повышение качества жизни людей в арктической зоне. Об этом Владимир Путин высказался в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что, поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, страна обеспечит его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни населения, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера и сохранение уникальной природной среды Арктики.

"Мы укрепляем логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты", – указал президент.

Он также указал на важность координирования усилий госструктур и ведомств, включая профильную комиссию Госсовета, Морскую коллегию, госкорпорацию "Росатом" и ведущий институт развития ВЭБ, по развитию Арктики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Планы и инвестиционные проекты, в свою очередь, должны быть увязаны между собой.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что работа по стратегии развития арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена.

Он напомнил, что задачи были обозначены год назад на форуме "Арктика – территория диалога". По его итогам сформировался перечень поручений, в том числе договоренность актуализировать стратегию развития арктической зоны и подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора.

Трансарктический транспортный коридор – это федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.

Ранее Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года. Глава государства также ставил в работу рассмотрение возможности распространения программы на земских работников культуры.

Позднее Минфин расширил условия льготной программы дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь льготные условия распространяются на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

