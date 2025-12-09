Минфин расширил условия дальневосточной и арктической ипотеки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин по поручению Владимира Путина расширил условия льготной программы дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь льготные условия распространяются на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января прошлого года.

"Напомним, что данной льготной программой могли воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет", – говорится в сообщении.

Кроме того, льготная ипотека коснется всех сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них также отменяются ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

Более того, расширение программы затронет покупку жилья на вторичном рынке в городах с низким уровнем строительства нового жилья. Речь идет о населенных пунктах, где пока не возводятся многоквартирные дома или число домов на этапе строительства составляет не более двух.

"По программе льготного кредитования купить квартиру можно только в доме, которому не больше 20 лет и который не находится в аварийном состоянии", – указало министерство.

Согласно заявлению ведомства, принятые изменения направлены на решение жилищного вопроса для семей, проживающих в регионе или задумывающихся об этом. Кроме того, расширение программы поспособствует привлечению и удержанию молодых квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке, уточнил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года. Президент также ставил в работу рассмотреть возможность распространения программы на земских работников культуры. Речь шла о специалистах, принявших решение переехать на Дальний Восток.