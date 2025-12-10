Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:18

Политика

В Госдуме предложили увеличить срок обращения за выплатой на погребение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В РФ необходимо увеличить срок обращения за выплатой на погребение с 6 месяцев до 1 года. Об этом рассказал депутат Госдумы из ЛДПР Каплан Панеш, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, установленный сейчас срок не учитывает всех жизненных обстоятельств, в том числе случаи, когда похороны организует пожилой человек или родственник, проживающий в другом городе. Панеш отметил, что пропуск выделенного временного периода чреват лишением права на компенсацию. Восстановить его граждане могут только через суд при наличии уважительных причин.

"Столкнувшись с утратой близкого человека, гражданин испытывает тяжелейший стресс, и в этом состоянии ему бывает крайне сложно в сжатые сроки заняться вопросами оформления документов для получения материальной поддержки от государства", – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что настаивает на внесении правок в законодательство по этому положению, так как это справедливая и гуманная мера. Благодаря изменению срока обращения за выплатой на погребение у людей будет время оплакать утрату и без спешки оформить необходимые документы, заявил депутат.

Парламентарий напомнил, что сейчас у каждого россиянина, который взял на себя обязанность по организации похорон, есть право на социальное пособие, призванное частично покрыть траты на них. С 1 февраля 2025 года размер такой выплаты составляет 9 165 рублей.

"При этом во многих регионах, например в Москве, действуют дополнительные надбавки, которые могут существенно увеличить итоговую сумму", – отметил Панеш.

Кроме того, депутат добавил, что с этого года упростили порядок получения пособия на погребение. Граждане могут подать заявку на выплату лично в Социальном фонде РФ или через портал "Госуслуг".

Ранее сообщалось, что пособие на погребение может получить человек, организующий похороны, независимо от степени родства с покойным. Такие выплаты регулируются законом "О погребении и похоронном деле". Однако для разных категорий граждан порядок предоставления пособия может отличаться.

В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

