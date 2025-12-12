Футбольных болельщиков возмутили завышенные цены на билеты ЧМ-2026

Фото: 123RF.com/fifg

Европейская ассоциация футбольных болельщиков сочла стоимость билетов на чемпионат мира 2026 года очень высокой и потребовала остановить их продажу, сообщается на сайте организации.

По программе лояльности минимальная цена посещения всех матчей своей команды – от стартовой игры до финала – составляет 6 900 долларов. Это примерно в 5 раз выше, чем на турнире 2022 года в Катаре.

Кроме того, впервые билеты на игры группового этапа не имеют фиксированной стоимости. Цена зависит от предполагаемой популярности конкретного матча.

В заявлении отметили, что при подаче заявки на проведение турнира 7 лет назад организаторы обещали билеты от 21 доллара, а полный пакет до финала в самой доступной категории должен был стоить 2 242 доллара.

Текущие расценки, по словам болельщиков, являются предательством традиций чемпионата мира и свидетельствуют о том, что вклад фанатов в атмосферу турнира фактически игнорируется.

"Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты", – говорится в заявлении FSE.

Чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и впервые состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

