FIFA представила официальный мяч ЧМ-2026

Фото: fifa.com

Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет на территории США, Канады и Мексики в период с 11 по 19 июля следующего года.

В дизайне мяча TRIONDA использовали три цвета – красный, синий и зеленый. Они символизируют страны, принимающие соревнования. В ЧМ-2026 будут играть 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по четыре сборных в каждой.

В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, в турнир добавили новую стадию – 1/16 финала.

Ранее представили талисманы ЧМ-2026. Талисманом Канады будет лось по имени Мэйпл, Мексики – ягуар Зайю, США – белоголовый орел Клатч. Президент FIFA Джанни Инфантино сказал, что эти животные, как и будущий турнир, отражают радость, энергию и единство.