FIFA представила официальные талисманы ЧМ-2026

Фото: @fifa.com / X

Международная федерация футбола (FIFA) представила талисманы чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В частности, талисманом Канады будет лось по имени Мэйпл, у Мексики им станет ягуар Зайю, а у США – белоголовый орел Клатч. По словам президента FIFA Джанни Инфантино, данные животные, как и будущий турнир, отражают радость, энергию и единство.

"Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру", – отметил Инфантино.

13 декабря 2024 года в швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка отбора на ЧМ-2026, в рамках которой 54 команды узнали своих соперников. Сборная России на чемпионате выступать не будет. Всего в турнире примут участие 16 сборных из Европы.

Они были разделены на 12 групп, в каждой из которых присутствует по четыре или пять команд. В рамках группового этапа, который пройдет в период с марта по ноябрь 2025 года, команды должны сыграть друг с другом как на своем поле, так и на поле соперника.

В финал, запланированный на 26–31 марта 2026 года, напрямую выйдут 12 команд, занявших первые места в своих группах. Остальные четыре места будут разыграны в дополнительных матчах. В этих играх примут участие 12 сборных, занявших вторые места в группах, а также 4 команды, которые прошли через Лигу наций.

В группу А войдут Словакия, Северная Ирландия, Люксембург и страна – победитель матча плей-офф Лиги наций, то есть Германия или Италия. В группе B находятся Косово, Швейцария, Швеция и Словения. В группе C – Греция, Шотландия, Белоруссия и проигравшая страна – Португалия или Дания.

Группа D: Украина, Исландия, Азербайджан и страна-победитель – Франция или Хорватия. Группа E: Турция, Грузия, Болгария и Испания или Нидерланды. В группу F попали Венгрия, Ирландия, Армения, к ним присоединится или Португалия, или Дания.

Также Испания или Нидерланды могут войти в группу G и сыграть с Польшей, Финляндией, Литвой и Мальтой. Германия или Италия могут попасть в группу I вместе с Норвегией, Израилем, Эстонией, Молдавией. Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино сыграют в группе H.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн. Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра. В последней группе L сыграют Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар и Франция или Хорватия.