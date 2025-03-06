NYT: FIFA рассмотрит вопрос о расширении числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

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Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, сообщает The New York Times.

По информации газеты, возможное расширение количества участников ЧМ-2030 связано со столетней годовщиной проведения первого мундиаля в Уругвае. Инициативу выдвинул президент ФИФА Джанни Инфантино.

В конце 2024 года Международная федерация футбола объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Турниры пройдут в шести странах на трех континентах. Основными хозяевами чемпионата станут Испания, Португалия и Марокко, при этом первые три игры состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Ранее стали известны ближайшие соперники сборной России по футболу. Подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии.