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06 марта, 16:12

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NYT: FIFA рассмотрит вопрос о расширении числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

FIFA думает о расширении числа участников ЧМ-2030 до 64 сборных – СМИ

Фото: depositphotos/photogearch

Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, сообщает The New York Times.

По информации газеты, возможное расширение количества участников ЧМ-2030 связано со столетней годовщиной проведения первого мундиаля в Уругвае. Инициативу выдвинул президент ФИФА Джанни Инфантино.

В конце 2024 года Международная федерация футбола объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Турниры пройдут в шести странах на трех континентах. Основными хозяевами чемпионата станут Испания, Португалия и Марокко, при этом первые три игры состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Ранее стали известны ближайшие соперники сборной России по футболу. Подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии.

FIFA приняла решение не допускать сборную России по футболу до квалификации ЧМ-2026

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