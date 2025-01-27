УЕФА не допустил молодежную сборную России до участия в Евро-2027 и ОИ-2028

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Молодежную сборную России по футболу не допустили до отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года, а также до летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

В настоящее время сборная РФ не указана среди участников отборочного турнира в Евро-2027. Это означает, что команда РФ не сможет квалифицироваться на Евро, который в свою очередь определяет участников футбольного чемпионата на Олимпийских играх 2028 года от зоны УЕФА.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что сборная России по футболу проведет матчи с командами из Европы в первой половине 2025 года. В рамках отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года состоялась процедура распределения команд по группам. В результате был составлен график игр национальных сборных на 2025 год.

В марте и июне у 24 команд, среди которых сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана, не запланировано международных матчей. Так, сборная России планирует провести встречи в обоих месяцах.