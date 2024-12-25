Сборная РФ по футболу сыграет с европейскими командами в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первой половине 2025 года сборная России по футболу проведет матчи с командами из Европы. Об этом президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал РИА Новости.

В рамках отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года состоялась процедура распределения команд по группам. В результате был составлен график игр национальных сборных на 2025 год.

В марте и июне у 24 команд, среди которых сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана, не запланировано международных матчей. Так, сборная России планирует провести встречи в обоих месяцах.

Ранее Дюков выразил надежду, что Россия все же сыграет на ЧМ-2026, хоть и оценивает такую вероятность как невысокую. FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров с 2022 года, поэтому национальная сборная не сможет играть в отборочных матчах.