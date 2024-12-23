Российский вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку L'Équipe

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Российский вратарь парижского клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал на обложку спортивного журнала L'Équipe, пишет RT.

"Хладнокровный страж", – гласит подпись под его фото на обложке.

Ранее Сафонов помог своей команде одержать победу в матче 1/32 финала Кубка Франции против команды "Ланс". Ему удалось парировать два удара в серии пенальти, сообщает "Московский комсомолец".

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, оба гола были забиты во втором тайме. Следующим соперником ПСЖ будет "Эспали".

Отмечается, что Сафонов впервые принял участие в Кубке Франции.

Между тем экс-игрок сборной Австрии, футболист клуба "Рапид" Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене. На него напал неизвестный в центре столицы Австрии. В связи с полученной травмой спортсмен не сможет выступать за клуб несколько месяцев.

В сезоне 2022/23 Бургшталлер стал самым результативным игроком чемпионата Австрии.