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Экс-игрок сборной Австрии, футболист клуба "Рапид" Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене, сообщает на своем сайте команда.

На Бургшталлера напал неизвестный в центре столицы Австрии. В связи с полученной травмой спортсмен не сможет выступать за клуб несколько месяцев.

В сезоне 2022/23 Бургшталлер стал самым результативным игроком чемпионата Австрии. В 26 матчах за сборную он забил два гола.

Между тем восьмикратный обладатель "Золотого мяча", аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что лучшим футболистом нового поколения является Ламин Ямаль. По словам спортсмена, молодой футболист "здорово проявляет себя". Месси также выразил уверенность в том, что его ждет "яркое будущее".

Звание лучшего молодого футболиста 2024 года по версии France Football Ямаль получил 28 октября. В течение года спортсмен, который выступал в составе сборной Испании, сумел выиграть чемпионат Европы. Его команде удалось обойти Англию в финальной игре со счетом 2:1.