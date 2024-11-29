Лионель Месси может стать лучшим игроком года в девятый раз

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Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за американский клуб "Интер Майами", попал в список претендентов на звание лучшего игрока 2024 года, сообщает FIFA на своем сайте.

Также международная организация внесла в перечень номинантов спортсменов испанского "Реал Мадрида" Килиана Мбаппе, Федерико Вальверде, Дани Карвахаля, Тони Крооса, Джуда Беллингема. Кроме того, обладателем "Золотого мяча" в этом году могут стать Эрлинг Холанд и Родри из английского "Манчестер Сити", Ламин Ямаль из испанской "Барселоны" и Флориан Виртц, выступающий за немецкий "Байер".

В этом году награды удостоился Родри, а Месси не был включен в список кандидатов. Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле". За наградой Родри вышел на костылях, так как получил травму крестообразных связок.

Месси является наиболее титулованным обладателем "Золотого мяча". Он получал награду восемь раз за карьеру: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.