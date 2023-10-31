Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

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Аргентинский нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Данный приз вручается лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

Церемония вручения награды прошла в Париже.

В тройку лучших также вошли нападающие Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Ранее Месси получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В конце июля этого года Месси в матче между "Интер Майами" и "Атлантой" оформил дубль в ворота противников, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд.

