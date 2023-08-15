Посетителя ресторана избили за попытку сфотографироваться с Месси и Бекхэмом

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В США мужчину избили прямо в ресторане из-за попытки сфотографироваться с нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси и владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом. Об этом рассказали в Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из ресторанов во время ужина экс-футболиста Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси, который был также со своей семьей. По информации источника, посетитель заведения захотел сделать фото с известными спортсменами, однако охрана сперва оттолкнула мужчину, а после жестко избила.

"Они набросились на нас, они выгнали меня и ударили по лицу. Только из-за попытки сфотографироваться со своей семьей, а не с Бекхэмом или Месси", – рассказал пострадавший.

После этого Месси и его семью сопроводили из ресторана через черный ход.

За пять матчей в составе "Интера Майами" Лионель Месси отличился восемью забитыми мячами. Благодаря этому он поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. После двух лет в "ПСЖ" игрок захотел отправиться в МЛС. Его контракт с французским клубом закончился в июне этого года.

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