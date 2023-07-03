Стала известна зарплата Месси в "Интер Майами"

Стало известно, сколько будет получать футболист Лионель Месси в новом клубе "Интер Майами". Зарплата футбольной звезды составит от 50 до 60 миллионов долларов в год. Об этом рассказал управляющий владелец американского клуба Хорхе Мас.

По его мнению, аргентинский нападающий поможет превратить футбольную лигу США в одну из самых популярных в мире. Месси в начале июня объявил о том, что покидает французский "Пари Сэн Жермен". Его новый контракт с командой из Майами рассчитан на три года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.