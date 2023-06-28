Месси снялся в популярном аргентинском сериале о футбольных агентах

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Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores о футбольных агентах, передает "Газета.ру".

Отмечается, что сериал посвящен трем футбольным агентам, объединяющимся для спасения своей карьеры и избежания банкротства.

Футболиста можно увидеть в первом эпизоде второго сезона. Там агенты навещают Месси в Париже, где предлагают аргентинцу принять участие в работе предприятия по оказанию поддержки молодым игрокам.

Ранее сообщалось, что Месси покинет клуб "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Об этом стало известно 1 июня. Комментируя уход футболиста, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола. В качестве последнего матча Месси за клуб анонсировалась игра с "Клермоной".

Немногим позже аргентинский нападающий объявил о переходе в американский футбольный клуб "Интер Майами". По словам Месси, он хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о семье.

По данным СМИ, Месси собирается подписать 1 июля контракт с клубом Главной футбольной лиги "Интер Майами" на три года.

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