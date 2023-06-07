Месси объявил о переходе в "Интер Майами"

Фото: ТАСС/AP

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о переходе в американский футбольный клуб "Интер Майами". Об этом он сообщил в интервью Mundo Deportivo.

"Я принял решение, что поеду в Майами", – сказал спортсмен.

Месси добавил, что хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о семье.

О переходе Месси в "Интер Майами" ранее сообщило Radio Continental со ссылкой на осведомленные источники. Отмечалось, что спортсмену могут предложить контракт на 200 миллионов долларов.

При этом остальные клубы североамериканской Главной футбольной лиги якобы готовы платить футболисту часть зарплаты, если тот согласится выступать в американской лиге.

1 июня стало известно, что футболист покинет клуб "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Комментируя уход Месси, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола. В качестве последнего матча Месси за клуб анонсировалась игра с "Клермоной".

