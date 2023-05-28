Лионель Месси повторил рекорд бразильского футболиста Дани Алвеса по числу трофеев

Фото: 123RF/ververidis

Аргентинский спортсмен Лионель Месси после победы клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в чемпионате Франции стал обладателем 43-го трофея в своей карьере, повторив рекорд бразильского футболиста Дани Алвеса. Об этом сообщает "Коммерсант".

До этого представитель Бразилии считался самым титулованным футболистом в истории. Вместе с этим Месси побил рекорд Криштиану Роналду, установив достижение по количеству голов в топ-лигах Европы.

Клуб ПСЖ обеспечил себе чемпионство после ничьи с лигой "Страсбур". Команды завершили игру с результатом 1:1. Гол за ПСЖ забил Месси. Для аргентинца он стал 496-м в европейских чемпионатах за 577 матчей. При этом Роналду, который сейчас является игроком саудовский "Аль-Наср", забил в пяти ведущих первенствах Европы 495 мячей за 626 матчей.

Ранее стало известно, что контракт Месси с французским ПСЖ заканчивается в конце сезона. До этого руководство клуба заявило, что не будет продлевать контракт с аргентинцем. Одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.