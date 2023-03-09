Месси снова без титула: как "Бавария" и "Милан" прошли в четвертьфинал ЛЧ

8 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Бавария" одолела ПСЖ, а "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Миланом". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах этих двух противостояний.

"Бавария" – ПСЖ

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Противостояние "Баварии" и ПСЖ перед стартом плей-офф можно было без всяких сомнений назвать самой интригующей (наряду с игрой мадридского "Реала" и "Ливерпуля") битвой 1/8 финала. Во-первых, история встреч этих двух клубов давала надежду на яркую игру, обилие голов и непременную драму в ответном поединке. Во-вторых, фигура Лионеля Месси невольно поднимала дискуссию – а сможет ли аргентинец сотворить чудо и завоевать кубок Лиги чемпионов в ПСЖ, так же как он это сделал в своей сборной?

Увы, оба вопроса оказались прозаично разбиты о суровую и сухую реальность. В первом матче в гостях "Бавария" разобралась с французским клубом, но сделала это с натяжкой, благодаря одному-единственному голу Кингсли Комана.

Вторая игра оказалась чуть более веселой, но голевой феерии и драматизма там не случилось. В первые полчаса активнее были гости – несколько интересных атак организовали Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Однако первый по-настоящему опасный момент случился именно у ворот ПСЖ. На 32-й минуте Джамал Мусиала сумел просочиться в штрафную, пробил – Джанлуиджи Доннарумма успел сложиться и парировал этот удар.

Впрочем, изюминки в достаточно спокойную по темпу и накалу игру неожиданно внес Ян Зоммер – незадолго до окончания первого тайма голкипер "Баварии" придумал момент на ровном месте. Он завозился с мячом и позволил обокрасть себя прямо в штрафной. Казалось, это верный гол, но, к счастью для болельщиков немецкого клуба, Маттейс де Лигт успел вынести снаряд с ленточки.

Во втором тайме счет голам наконец-то был открыт. Сначала на 51-й минуте мяч залетел после дальнего удара Мусиалы, но судьи увидели в моменте касание Томаса Мюллера и положение вне игры. А спустя десять минут уже по всем правилам гол забил Эрик Шупо-Мотинг. ПСЖ допустил кошмарную ошибку в обороне, "Бавария" отобрала мяч у соперника прямо на линии штрафной, Мюллер отдал передачу на Шупо-Мотинга, а тот спокойно отправил снаряд в сетку. На 89-й минуте немецкий клуб забил второй гол и снял все вопросы по победителю этой пары. Йозуа Киммих отобрал мяч у Марко Верратти в атаке и тут убежал вперед Жоау Канселу. Португалец отпасовал на Сержа Гнабри, тот ворвался в штрафную и переиграл Доннарумму.

Таким образом, "Бавария" по сумме двух матчей (3:0) уверенно прошла в следующий раунд Лиги чемпионов. А Месси третий год подряд не может преодолеть стадию 1/8 финала: в сезоне 2020/2021 его "Барселону" остановил ПСЖ, а затем уже французский клуб с аргентинцем в составе оступился в противостоянии с мадридским "Реалом", а теперь – с "Баварией".

"Тоттенхэм" – "Милан"

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Во второй паре прошедшего игрового дня путевку в четвертьфинал ЛЧ оспаривали "Тоттенхэм" и "Милан". И здесь пройти дальше могла любая из команд, тем более что первый матч закончился минимальным преимуществом итальянского клуба. В целом у лондонцев прямо перед глазами был пример их соседей, которые спокойно вышли из похожей ситуации – "Челси" в первой игре против "Боруссии" проиграл 0:1, но во второй забил два безответных мяча и вырвался в четвертьфинал. У "Тоттенхэма" было достаточно ресурсов для того, чтобы повторить путь "синих". Впрочем, два последних матча "шпор" – поражения от "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии и "Вулверхэмптона" в чемпионате страны с одинаковым счетом 0:1 – заставляли в этом изрядно сомневаться.

С другой стороны, "Милан" в Серии А тоже голами налево и направо не сыпал, а в последнем матче чемпионата и вовсе уступил "Фиорентине". Поэтому надеяться на кучу забитых мячей в поединке английского и итальянского клубов не приходилось. Однако их по итогу не было вообще. По большому счету весь матч можно было ужать до одного самого интересного игрового отрезка на третьей компенсированной минуте матча – тогда "Тоттенхэм" разыграл стандарт, Харри Кейн пробил по воротам, но Майк Меньян в прыжке спас команду. Тут же "Милан" ответил контратакой, Тео Эрнандес из своей штрафной убежал в чужую, отдал пас на Дивока Ориги, бельгиец нанес удар – штанга.

Важно отметить, что концовку матча "Тоттенхэм" доигрывал в меньшинстве – на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Кристиан Ромеро. Но и до и после этого события "шпоры" играли откровенно слабо, не заслужив выхода в следующую стадию. В итоге путевка в четвертьфинал досталась "Милану" – итальянская команда сыграет на этом этапе впервые за 11 лет.