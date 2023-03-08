По-хозяйски. Как "Челси" и "Бенфика" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

7 марта состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Бенфика" дома разгромила "Брюгге", "Челси" на своем поле одолел дортмундскую "Боруссию". Победы позволили португальцам и англичанам пройти в четвертьфинал. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как развивались события в этих матчах.

"Челси" – "Боруссия"

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Первый матч английского и немецкого клуба в Дортмунде вышел на редкость скучным. За дебютный тайм команды не нанесли в створ ни одного удара. Во второй половине игры увидеть взятие ворот все же удалось, мяч записал на свой счет игрок "Боруссии" Карим Адейеми. Этот гол оказался единственным, он позволил дортмундцам одержать победу и отправиться в гости к "Челси" хоть и с минимальным, но все же преимуществом.

Несмотря на коэффициенты букмекеров, накануне ответной игры лондонский клуб сложно было назвать фаворитом. В Английской Премьер-лиге "Челси" тащится на десятом месте и только на прошедших выходных сумел прервать свою безвыигрышную серию из шести матчей кряду. В то же время "Боруссия", напротив, до ответной встречи в Лиге чемпионов была донельзя хороша: 10 побед в 10 матчах и равное количество очков с лидирующей в Бундеслиге "Баварией".

Но в еврокубковом поединке команда Грэма Поттера взяла себя в руки и смогла перевернуть ход противостояния с немецким оппонентом. Уже на второй минуте Рахим Стерлинг мог открыть счет после перспективной контратаки и фактически выхода один на один, но довести дело до конца не сумел. Английский нападающий реабилитировался за свою нерасторопность незадолго до перерыва. На 43-й минуте Бен Чилуэлл с левого фланга подал в центр, Стерлинг не совсем удачно принял мяч, но потом сам же подобрал снаряд и буквально прошил ворота "Боруссии".

В начале второго тайма Мариус Вольф сыграл в штрафной рукой, за что арбитр указал на точку. Кай Хаверц с 11-метровой отметки сначала зарядил в штангу, но на счастье англичан судья потребовал перебить пенальти. И со второй попытки полузащитник "Челси" уже не промазал – 2:0. В оставшееся время "Боруссия" не сумела противопоставить ровным счетом ничего и закономерно покинула нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

"Бенфика" – "Брюгге"

Фото: AP Photo/Armando Franca

В этой паре, к большому сожалению для нейтральных зрителей, все было очевидно с самого начала. Бельгийский "Брюгге" в этом году вообще впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому чудес от него ждать не стоило. Тем более, "Бенфика" сейчас находится в сумасшедшей форме: клуб из Лиссабона идет на первом месте в португальском чемпионате, опережая своего заклятого соперника "Порту" на восемь очков.

В итоге еще в первом матче все вышло достаточно предсказуемо. "Бенфика" на чужом поле показала класс и забила два безответных мяча, что позволило ей подойти к ответной игре в более чем уверенном положении. Однако результат второго поединка получился настолько мощным, что стоит констатировать – по отношению к сопернику это было слегка жестоко.

"Бенфика" распечатала ворота "Брюгге" уже на второй минуте: Рафа Силва на правом фланге выдал отличную передачу на Александера Ба, тот влетел в штрафную, отпасовал в центр, где эту комбинацию замкнул Жоау Мариу. Однако мяч был отменен из-за положения вне игры.

"Бенфика" продолжила давить, но засчитанного гола пришлось ждать почти до конца первого тайма. На 37-й минуте Гонсалу Рамуш ускорился по левому флангу и отдал передачу в штрафную на Рафу Силву. Тот развернулся и ухитрился пробить внешней стороной стопы точно в дальний угол. В компенсированное время первого тайма забил и сам Рамуш. Жоау Мариу выдал красивую передачу, а Гонсалу накрутил трех защитников и попал в цель.

Но "Бенфика" и не думала на этом останавливаться. Во втором тайме португальцы забили еще три. Сначала Рамуш после паса Алехандро Гримальдо оформил дубль. На 70-й минуте "Брюгге" вдобавок ко всем своим бедам неаккуратно сыграл в своей штрафной и получил пенальти. Одиннадцатиметровый удар с первой попытки уверенно реализовал Жоау Мариу.

На 77-й минуте последний мяч в составе "Бенфики" на свой счет записал Давид Нерес. Но бельгийцы все-таки решили громко хлопнуть дверью. За три минуты до конца основного времени Бьорн Мейер не просто забил мяч престижа, но и замахнулся на лучший гол как минимум этого тура, неотразимо пробив в "девятку".

Впрочем, "Брюгге" это не помогло нисколько: "Бенфика" с разницей 7:1 по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал.

