Провал "Челси", триумф "Бенфики": как завершился второй день плей-офф ЛЧ

15 февраля прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Дортмундская "Боруссия" на своем поле одолела лондонский "Челси", лиссабонская "Бенфика" в гостях разобралась с "Брюгге". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как развивались события в этих играх.

"Боруссия" – "Челси"

Несмотря на длительную и вполне успешную еврокубковую историю, "Боруссия" и "Челси" до вчерашнего вечера ни разу не сталкивались в очном противостоянии. Тем интереснее было, какой получится дебютная встреча.

"Челси" после ухода из клуба Романа Абрамовича резко сбавил обороты, располагаясь сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. И даже дорогостоящие трансферы – Михаил Мудрик из "Шахтера" и Энцо Фернандес из "Бенфики" – пока не сильно улучшили положение лондонцев. Для понимания масштабов бедствия достаточно сказать, что в последних десяти матчах во всех турнирах "Челси" одержал всего две победы. Что до "Боруссии", то у нее все в полном порядке: до игры с английским клубом немецкая команда выиграла семь игр кряду. И матч с "Челси" стал восьмым.

Лондонцы неплохо начали встречу. На 16-й минуте после стандарта Тиагу Силва даже забил гол – впрочем, сделал это рукой, за что получил желтую карточку. Спустя 10 минут "Боруссия" ответила перспективной контратакой. Юлиан Брандт великолепно ускорился по центру, отдал диагональную передачу в штрафную на Себастьена Алле, но тот пробил рядом со штангой.

На 32-й минуте свой шанс снова получил "Челси". Английский клуб организовал эталонную комбинацию, Жоау Феликс получил мяч в центре штрафной, но зарядил снаряд над перекладиной. И тут же в похожей ситуации ответила "Боруссия", но чуть с большей дистанции мяч мимо отправил Карим Адейеми. Пожалуй, самый опасный момент первого тайма случился на 37-й минуте. Феликс после передачи Кая Хаверца фактически выходил один на один с голкипером "Боруссии" – португалец попал в перекладину.

Весьма занимательно, что в итоге до перерыва обе команды нанесли ровно ноль ударов в створ. После перерыва в этом плане стало немного веселее. На 55-й минуте "Челси" наконец размочил сухую статистику: Рис Джеймс со стандарта красиво закрутил мяч, но голкипер немецкой команды Грегор Кобель справился с этим ударом. Спустя пару минут первым ударом в створ отметилась и "Боруссия" – плотно низом пробил Брандт, вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сложился и забрал мяч.

На 62-й минуте "Челси" оказался максимально близок к забитому мячу. Джеймс с отскоком от газона послал мяч по чрезвычайно неудобной для Кобеля траектории. Тем не менее голкипер среагировал и сумел спасти команду. Лондонцы могли дожать "Боруссию" на угловом, но этот стандарт обернулся против них самих. Адейеми подобрал мяч и буквально улетел вперед. Обыграв один в один сначала Фернандеса, а затем и Кепу, Карим отправил мяч в сетку и забил, судя по всему, самый красивый гол этого тура. Который к тому же стал победным.

"Челси" до конца матча создал несколько по-настоящему крутых эпизодов, но Кобель и компания не позволили распечатать ворота "Боруссии", отправив лондонцев домой ни с чем.

"Брюгге" – "Бенфика"

В параллельном матче встречались два клуба, прекрасно знакомые как минимум болельщикам петербургского "Зенита", причем именно по Лиге чемпионов. Бельгийский "Брюгге" впервые в истории вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, опередив в борьбе за путевку на групповом этапе немецкий "Байер" и испанский "Атлетико".

Не менее чудесным получился выход в 1/8 финала у португальской "Бенфики", которая на пару с "Маккаби" из Хайфы отправила в Лигу Европы итальянский "Ювентус". И раз уж это было сказано про "Боруссию" и "Челси", то будет логичным упомянуть и здесь: "Брюгге" и "Бенфика" до нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также ни разу не играли друг против друга.

"Бенфика" в этом противостоянии была очевидным фаворитом. У португальского клуба во внутреннем чемпионате все прекрасно: "орлы" уверенно идут на первом месте, опережая "Порту" на целых пять очков. У "Брюгге" же в Бельгийской Про-лиге ситуация почти кошмарная. Представители Западной Фландрии располагаются на четвертой строчке, отставая от лидирующего "Генка" на 20 очков. И это после того, как восемь лет "Брюгге" финишировал в топ-2, выиграв три последних чемпионата кряду.

Дебютный матч плей-офф ЛЧ у бельгийцев тоже вышел неважным. В первом тайме футболисты "Брюгге" допускали много ошибок в обороне, но "Бенфика" всякий раз прощала. Так, Николас Отаменди имел убойный шанс, но пробил головой выше ворот. А Рафа Силва после отличной передачи Жоау Мариу попал в крестовину.

Тем не менее под самый конец тайма "Брюгге" неожиданно забил. После розыгрыша штрафного мяч в сетку вколотил Денис Одои. Но судья сигнализировал о положении вне игры.

Во втором тайме забивала уже исключительно "Бенфика". На 49-й минуте Джек Хендри сфолил в своей штрафной против Гонсалу Рамуша. Жоау Мариу с пенальти не промахнулся, зарядив под самую перекладину. А на 88-й минуте "орлы" удвоили счет. Защита "Брюгге" завозилась с мячом, позволив Давиду Нересу перехватить снаряд и затем поразить ворота голкипера бельгийцев Симона Миньоле.

"Бенфика" таким образом уезжает домой с победой, комфортным преимуществом в счете и огромными шансами оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов.

