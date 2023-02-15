Коман варвар. Как "Бавария" переиграла ПСЖ в гостевом матче ЛЧ

14 февраля французский ПСЖ у себя дома проиграл немецкой "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенского клуба, единственный мяч забил Кингсли Коман. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел первый матч плей-офф ЛЧ.



За последние несколько лет противостояние французского и немецкого клуба стало одним из самых принципиальных в европейском футболе. Команды встречались в Лиге чемпионов целых восемь раз, но все – в групповой стадии. И лишь в 2020-м состоялась первая игра ПСЖ и "Баварии" в плей-офф – причем сразу в финале.

Тот матч мог оказаться историческим для парижского клуба. До этого ПСЖ никогда не то что не выигрывал кубок ЛЧ, но даже не пытался сразиться за него в решающей стадии. И французы, казалось, были готовы воспользоваться этим шансом на сто процентов. Однако у "Баварии" на этот счет были другие планы.

В том финале мюнхенцы переиграли парижан с минимальным счетом – единственным голом отметился Кингсли Коман. Это оказалось в некотором смысле символичным. Коман не просто француз, а парижанин, да еще и воспитанник академии ПСЖ. Здесь уже в составе взрослого клуба он дважды становился чемпионом Франции, пусть и после всего трех сыгранных за основу матчей.

Впрочем, несмотря на драматизм финала 2020 года (по сути, но не по игре, она вышла достаточно скучной), спустя год ПСЖ и "Бавария" встретились в четвертьфинале, и эта битва получилась куда более остросюжетной. В первом матче в гостях парижане взяли верх, ведя в счете 2:0 после получаса игры и пропустив два спустя еще 30 минут. Однако тогда ПСЖ смог дожать соперника, Килиан Мбаппе вывел команду вперед на 67-й минуте. Во второй же игре "Бавария" забила всего один мяч и сравняла счет по сумме двух матчей (3:3), но, согласно правилу выездного гола, в полуфинал вышла французская команда.

Многие надеялись, что очередной матч "Баварии" и ПСЖ в плей-офф будет похож на ту первую четвертьфинальную встречу. Но за прошедшую неделю парижане проиграли в 1/8 финала Кубка Франции "Марселю" и в чемпионате – "Монако". Поэтому ожидать от ПСЖ чуда не приходилось.

Первый матч плей-офф ЛЧ в большей мере напомнил унылый финал 2020-го. Похожими оказались даже детали. Первый тайм не запомнился почти ничем особенным. На дебютной минуте дальним, но неточным ударом отметился Эрик Шупо-Мотинг. А под конец тайма плотно и мощно из-за пределов штрафной пробил Йозуа Киммих – Джанлуиджи Доннарумма справился с этим выстрелом.

ПСЖ же до перерыва не нанес ни одного по-настоящему опасного удара по воротам соперника. Даже Лионель Месси, который уже в компенсированное время со стандарта пробил прямо стенку "Баварии".



А вот второй тайм начался бодро. На 53-й минуте Альфонсо Дэвис с левого фланга навесил в штрафную, а Коман подстроился под мяч и низом отправил его мимо голкипера.

"Бавария" продолжила давить, буквально за несколько минут только чудом трижды не забив ПСЖ. На 62-й минуте Коман с фланга навешивал в центр, Шупо-Мотинг сумел отклеиться от защитника и красиво пробил ножницами – Доннарумма спас. Сразу же последовал еще один момент. Снова с правого фланга ускорился игрок – на этот раз Джамал Мусиала – ворвался в штрафную и отдал передачу на Шупо-Мотинга. Но его удар вновь отразил голкипер, переведя мяч в крестовину. А после углового едва головой не забил Бенжамен Павар – и в очередной раз сохранил ворота в неприкосновенности Доннарумма.

Под конец матча ПСЖ все же проснулся. На 72-й минуте после дальнего заброса убежал один на один Мбаппе. Вратарь мюнхенцев Ян Зоммер почти остановил француза, тот в конечном итоге все-таки забил, но уже из положения вне игры.

Спустя десять минут парижане организовали великолепную контратаку, Нуну Мендеш с левого фланга влетел в штрафную, отдал передачу на Мбаппе, и седьмой номер вколотил мяч в сетку. Однако после просмотра видеоповтора судейская бригада решила отменить взятие ворот – вновь из-за офсайда. На 84-й минуте после передачи Мендеша мог забить уже Месси – Павар удачно подставил ногу и переправил мяч на угловой. А на 86-й минуте ошибся при вводе мяча Зоммер, но голкипер "Баварии" в итоге сам же и исправился за этот момент.

Конец матча для "Баварии" вышел неприятным. В уже добавленное время Павар получил вторую желтую карточку за грубейший фол против Месси буквально в сантиметрах от линии штрафной и отправился в раздевалку раньше одноклубников. Однако мюнхенцы удержали счет и увезли домой победу. Теперь у них в запасе один гол форы и неплохие шансы дожать парижан в ответной встрече на своем поле.