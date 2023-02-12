Голевой кураж. Как мадридский "Реал" выиграл пятый клубный ЧМ по футболу

Испанский "Реал" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" и стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как мадридцы выиграли очередной трофей.



Клубный чемпионат мира – пожалуй, самый противоречивый турнир, организуемый ФИФА. Многие футбольные функционеры, тренеры, игроки и болельщики (преимущественно, из Европы) уже давно говорят об отсутствии в нем всякого смысла в силу ряда причин.

Первая – формат. На клубном ЧМ всего семь участников: шесть победителей континентальных кубков и представитель страны-хозяйки турнира. При этом победитель европейской Лиги чемпионов и обладатель южноамериканского Кубка Либертадорес подключаются лишь на стадии полуфинала. Впрочем, этот вопрос вскоре наконец-то разрешится – с 2025 года в турнире будут принимать участие аж 32 команды.

Вторая причина – время проведения. Клубный ЧМ проходит каждый год в самый разгар сезона. Поэтому даже с учетом того, что представителям Европы и Южной Америки нужно провести всего два матча, разорваться между внутренним чемпионатом и международным турниром не всегда представляется возможным. Однако и здесь ФИФА хотя бы отчасти изменит ситуацию – с того же 2025-го клубный ЧМ начнут проводить раз в четыре года. Возможно, за этим последует и более адекватный временной слот его проведения.

Третий аспект – клубный ЧМ не пользуется популярностью у европейских фанатов. И четвертый, как частичная причина предыдущего, это низкая конкурентоспособность клубов не из Старого Света, из-за чего турнир лишен какой бы то ни было интриги.

До нынешнего финала команды из Европы выиграли звание клубных чемпионов мира девять раз подряд. Да, редко когда это удавалось сделать вполноги, но в сухом остатке за последние 15 лет отобрать кубок у победителя Лиги чемпионов УЕФА смог лишь бразильский "Коринтианс". По этой причине предугадать фаворита в противостоянии мадридского "Реала" и "Аль-Хиляля" из Эр-Рияда было не так сложно.



Как бы ни старались СМИ искусственно подогреть интерес к этому матчу, рекордсмены по победам в европейской и азиатской Лиге чемпионов по классу – это небо и земля. И результат, и сама игра это наглядно показали. Хотя, справедливости ради, все оказалось веселее и зрелищнее, чем можно было бы предположить.

"Реал" открыл счет уже на 13-й минуте: мадридцы разыграли чудо-комбинацию, Винисиус оказался на левом краю штрафной, выждал момент и прошил вратаря "Аль-Хиляля" Абдуллу Аль-Майюфу. А на 18-й "сливочные" забили и второй гол. Саудовский клуб, казалось, отбил атаку "Реала", но мяч отскочил к Федерико Вальверде, который отправил снаряд мимо голкипера.

Уругваец отметил забитый гол с главным тренером Карло Анчелотти. Дело в том, что летом прошлого года наставник "Реала" поставил Вальверде условие: если тот не забьет 10 мячей в сезоне-2022/23, итальянский специалист порвет свою лицензию и уйдет в отставку. Гол "Аль-Хилялю" и стал юбилейным. Немного забегая вперед, после матча Карло поблагодарил уругвайца за "сохранение" своей карьеры.

Между тем "Аль-Хиляль" просто так отдавать матч был не намерен. На 26-й минуте футболисты клуба из Эр-Рияда отыграли один гол. Мохаммед Кано отдал красивый и точный проникающий пас на Муссу Марега, а 17-й номер убежал вперед и сумел переиграть вратаря Андрея Лунина. Однако сразу после перерыва "Реал" вновь увеличил разрыв в счете. На 54-й минуте Винисиус слева подошел к штрафной, шведой вырезал пас в центр, а Карим Бензема опередил защитников и буквально вколотил мяч в сетку. А на 58-й после изящного розыгрыша с Дани Карвахалем дубль оформил Вальверде.

Тем не менее, даже при счете 4:1 "Аль-Хиляль" пытался вернуться в игру. На 63-й минуте саудовцы организовали отличную контратаку, Лусиано Вьетто вырвался один на один и спокойно перебросил голкипера "Реала". Но на этом голевая феерия и не думала заканчиваться.



На 69-й минуте дубль в составе "Реала" сделал Винисиус. А чуть позже второй гол забил и Вьетто: футболисты испанского клуба ошиблись в обороне, Майкл ворвался в штрафную, стянул на себя защитников и отдал пас на Лусиано, который эффектно развернулся и послал мяч в сетку. Тут же Марега мог забить и четвертый, но из убойной позиции не попал по воротам. За оставшееся время перевернуть игру у "Аль-Хиляля" так и не получилось.

Таким образом, "Реал" пятый раз стал обладателем титула лучшего клуба мира. А Карло Анчелотти после череды неудач своей команды на внутренней арене добился успеха на международной и сохранил свой пост. Во всяком случае пока.