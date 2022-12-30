Перейдет ли Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Спортивные СМИ утверждают, что португальский футболист Криштиану Роналду переходит в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему звездный игрок остался без более солидных предложений и есть ли у него шанс зацепиться за карьеру в Европе.



2022-й год наверняка запомнится Криштиану Роналду как один из самых неудачных. После назначения голландца Эрика тен Хага главным тренером "Манчестер Юнайтед" португальский нападающий постепенно потерял место в стартовом составе, а во второй половине года и вовсе прочно обосновался на скамейке запасных.

Между тем результаты манкунианцев за 2021–2022 годов оказались, мягко говоря, неудачными: лишь шестое место в Английской Премьер-лиге, а Криштиану впервые за целое десятилетие завершил сезон без единого титула. Впрочем, настоящим провалом стало не это, а то, что случилось потом.

В ноябре Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое спровоцировало кошмарный скандал. Португалец без каких-либо обиняков разнес и руководство "Манчестер Юнайтед", и клубную инфраструктуру, и тренера тен Хага, и даже своих партнеров по команде, которых обвинил в недостаточной мотивированности.

Такие выпады владельцы простить не могли, поэтому разорвали контракт с Роналду. Причем случилось это прямо во время чемпионата мира в Катаре, перед которым резонансное интервью и было записано.

Успех на первенстве планеты мог бы полностью реабилитировать Криштиану, но для португальца турнир прошел как нельзя плохо. Из-за поднявшейся шумихи главный тренер сборной Фернанду Сантуш был вынужден убрать свою главную звезду в запас, а победители Евро-2016 по итогу уступили в четвертьфинале сборной Марокко.

Но, пожалуй, главным ударом по самолюбию Роналду стала победа на чемпионате мира его извечного соперника Лионеля Месси. Триумф аргентинца окончательно оставил его позади в погоне за званием лучшего игрока 21 века.

Таким образом, Криштиану оказался в кошмарной ситуации. Еще в летнее трансферное окно, когда португалец хотел покинуть "Манчестер Юнайтед", многие европейские клубы уже отказывались от его приобретения. Причиной тому возраст (37 лет), высокая стоимость и, главное – токсичный характер. А уж после беседы с Морганом Роналду наверняка попал в черные списки всех европейских топ-команд. Криштиану не нужен ни "Реалу", ни ПСЖ, ни "Ювентусу", ни "Баварии", ни "Манчестер Сити", ни кому-либо еще. Поэтому логичным было бы поискать варианты для спокойного завершения карьеры где-либо еще.

К счастью для Роналду, такая возможность подвернулась на Ближнем Востоке – игроком заинтересовался саудовский "Аль-Наср". По данным испанской газеты Marca, клуб из Эр-Рияда предложил ему контракт на 2,5 года и 200 миллионов евро за сезон. Правда,было это еще до вылета сборной Португалии, так что расклады могли измениться не в пользу Криштиану. Все-таки если на чемпионат мира он ехал в статусе одного из лучших игроков мира, то успех сборной Аргентины в один момент превратил карьеру и репутацию Роналду в одну большую карикатуру.



Так совершенно неожиданно "Аль-Наср", который еще месяц назад воспринимался как не самый удачный выбор для Роналду, стал для него едва ли не единственно верным. Португальский нападающий, которому в феврале исполнится 38, может поиграть на относительно высоком уровне пару-тройку лет, заработать много денег и спокойно отправиться доигрывать в менее притязательный чемпионат.

Вдобавок у Роналду неплохие шансы взять как внутренний титул (сейчас "Аль-Наср" идет на первом месте в таблице чемпионата Саудовской Аравии), так и международный кубок. Не исключено, что вместе с Криштиану клуб из Эр-Рияда потеснит своего конкурента – "Аль-Хиляль" – и выиграет Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК). Чем плох такой вариант для завершения карьеры?

Причем владельцы клуба настолько сильно хотят заманить к себе Роналду, что рассматривают вариант подписать вместе с португальцем его многолетнего партнера по мадридскому "Реалу" испанского защитника Серхио Рамоса. По крайней мере, об этом пишут испанские СМИ.

Однако американский ESPN сообщил, что агент Роналду Жорже Мендеш прервал переговоры с саудитами после того, как у его клиента возникло предложение от клуба из Европы, да еще и выступающего в Лиге чемпионов. Название команды пока не раскрывается, поэтому остается только догадываться, кто бы это мог быть.

Скорее всего, уже в ближайшие дни или недели мы увидим, предпочтет ли Криштиану спокойное и безбедное завершение карьеры или предпримет еще одну попытку что-либо доказать себе и другим.

