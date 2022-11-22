22 ноября, 20:48Спорт
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду
Фото: ТАСС/AP/Armando Franca
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с португальским спортсменом Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На сайте команды указано, что футболист уйдет из клуба "по взаимному согласию". При этом "Манчестер Юнайтед" поблагодарил Роналду за его большой вклад, который он принес в течение двух сезонов на стадионе Old Trafford. Клуб напомнил, что спортсмен забил 145 голов в 346 играх.
"Клуб... желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в "Манчестер Юнайтед" остаются сфокусированными на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и продолжают работать вместе для достижения успеха на поле", – говорится в сообщении.
При этом решение о расторжении контракта вступает в силу незамедлительно.
Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболит рассказал о предательстве клуба и о ситуации внутри команды. В отрывках интервью португалец говорил о том, что руководство хочет выставить его из клуба. Роналду также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага из-за отсутствия уважения с его стороны. Британские СМИ же отметили, что интервью футболиста не понравилось другим спортсменам клуба.
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