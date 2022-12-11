Чем завершились последние матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

10 декабря состоялись заключительные матчи четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Марокко обыграло Португалию, а сборная Франции одолела англичан. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как определились последние полуфиналисты турнира.

Марокко – Португалия

Этот турнир уже не раз показал – былые заслуги и номинальный статус (во всяком случае, на нынешнем ЧМ) ничего не значат. Здесь нет явных фаворитов и андердогов, а при сильном желании абсолютно любая сборная может выдать матч жизни и обыграть одного из претендентов на кубок мира. Особняком среди таких случайностей с самого начала стояла команда Марокко.

Африканская сборная приехала на ЧМ в статусе "пассажира", но вышла с первого места в компании Хорватии и Бельгии, отправив последних домой еще по итогам группового раунда. Многие считали, что Испания с легкостью разделается с Марокко в 1/8 финала, но и тут североафриканцы удивили: команда Луиса Энрике не смогла вскрыть оборону соперника и проиграла в серии пенальти.

Португальцы могли прервать эту счастливую для марокканцев цепь событий. Подопечные Фернанду Сантуша были неотразимы в первом раунде плей-офф против Швейцарии, забив им шесть голов. Да и вообще, сборная Португалии на этом ЧМ, последнем для Криштиану Роналду, была мотивирована с лихвой.

Но, как показал вчерашний матч Бразилии и Хорватии, иногда даже целой команды заряженных звезд и сверхопытного тренера бывает недостаточно. После первого получаса игры сложно было сказать, что друг против друга играют разные по классу соперники. Чуть больше владели мячом португальцы, чуть более опасные моменты были у ворот Марокко, но в остальном футбол был примерно равным. Под конец первого тайма североафриканцы вышли вперед. На 42-й минуте Яхья Аттийят-аллах с левого фланга навесил в штрафную, а Юссеф Эн-Несири головой красиво замкнул эту передачу.



Почти сразу после перерыва команду вышел спасать Роналду. Португальцы прибавили в атакующих действиях и контроле мяча, но перевернуть игру так и не сумели. Не помогло даже удаление в компенсированное время Валида Шеддиры. Марокко сохранило ворота в неприкосновенности и прошло в полуфинал. А главным символом этого матча стал Роналду, который покидал поле в слезах, понимая, что упустил свой последний шанс выиграть чемпионат мира.

Англия – Франция

Матч между Англией и Францией по своей вывеске вполне тянул на статус решающего противостояния ЧМ, но этим двум командам было суждено сойтись уже на стадии четвертьфинала.

И одни, и другие не испытали особых проблем в группе (если не считать осечку Франции в игре против Туниса). Обе команды с легкостью одолели своих соперников в 1/8 финала: англичане всухую вынесли Сенегал (3:0), а французы разобрались с поляками (3:1). Поэтому игра обещала быть обоюдоострой и с обилием голов. Однако небольшое номинальное преимущество было на стороне действующих чемпионов мира. И этот тот случай, когда никаких сюрпризов по большому счету не произошло.

Англичане сделали ставку на контроль, но Франция прекрасно чувствовала себя и без мяча. Она выжидала момента для одной уверенной и точной контратаки. И этот шанс удалось реализовать уже на 17-й минуте. Антуан Гризманн выдал пас на Орельена Тчуамени, а тот с нескольких десятков метров неожиданно решил пробить, нанеся плотный удар точно в дальний угол – без шансов для Джордана Пикфорда.

Сравнять счет в первом тайме сборная Англии так и не сумела, зато сделала это в самом начале второго. Автор первого гола Тчуамени сфолил в собственной штрафной на Букайо Сака. Одиннадцатиметровый удар реализовал Харри Кейн, разведя по разным углам мяч и своего одноклубника по английскому "Тоттенхэму" Уго Льориса.



В какой-то момент темп игры подуспокоился, но за 12 минут до окончания основного времени Франция снова вышла вперед: мяч после навеса Гризманна забил Оливье Жиру. Впрочем, почти сразу же Англия получила возможность еще раз отыграться. После видеопросмотра эпизода с падением в штрафной Мейсона Маунта главный арбитр Вилтон Сампайо назначил пенальти.

Англичане ликовали – матч спасен, еще одна драматическая развязка. Но радость была преждевременной: подошедший к точке Харри Кейн второй раз за матч огорчить Льориса не сумел. Нападающий англичан отправил мяч в небо вместе с надеждами его сборной на выход в полуфинал.

