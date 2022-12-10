Чем запомнились первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

9 декабря состоялись первые два матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Бразилии проиграла Хорватии, а Аргентина одолела команду Нидерландов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первых полуфиналистах турнира.

Бразилия – Хорватия

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Делать прогнозы – дело абсолютно неблагодарное. Особенно в футболе, и уж тем более на чемпионате мира. Впрочем, журналисты и аналитики не гнушаются называть своих фаворитов турнира и даже предсказывать возможных победителей.

По итогам 1/8 финала наиболее вероятным обладателем кубка мира британская газета The Guardian назвала Бразилию. Меньше всего шансов среди восьми оставшихся на тот момент команд, по мнению издания, было у Хорватии. И здесь британским СМИ вторили большинство экспертов.

Похожие результаты выдал суперкомпьютер компании Five Thirty Eight. Он оценил вероятность победы Бразилии в 33%, тогда как Хорватия удостоилась всего 4% (меньше набрало только Марокко – главное открытие чемпионата в Катаре). Однако, как известно, жизнь – лучший драматург.

Бразильцы после мощного разгрома Южной Кореи (4:1) на фоне неуверенного прохода Хорватии, которая лишь по пенальти одолела сборную Японии, и правда выглядели фаворитами. Впрочем, в очном противостоянии все вышло не так однозначно. По итогам основного времени на табло было по нулям, во многом благодаря стараниям голкипера Хорватии Доминика Ливаковича. Балканская же сборная, кажется, даже не пыталась атаковать, полностью отдав инициативу бразильцам.

То же самое продолжилось и в дополнительное время. Южноамериканцы владели мячом, доминировали, били, но всякий раз натыкались на бетонную оборону соперника. Однако в самой концовке первого экстра-тайма защита хорватов все же дала брешь – Неймар сыграл в стенку, влетел в штрафную и переиграл Ливаковича.



Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Тем не менее, Хорватия не расклеилась и нашла в себе силы сравнять счет. На 116-й минуте Никола Влашич нашел пасом Мислава Оршича, тот ускорился по левому флангу, отдал поперечную передачу, а Бруно Петкович зарядил мяч в дальний угол.

Игра дошла до серии пенальти, которая началась с точного выстрела Влашича и сейва Ливаковича после удара Родриго. Хорваты и дальше были не только точнее, но и удачливее. Все решил удар Маркиньоса, который угодил в штангу и тем самым помножил на ноль все шансы на победу в матче и надежды бразильцев на шестой титул чемпионов мира в своей истории.

Аргентина – Нидерланды

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

По закону жанра, на контрасте с матчем Бразилия – Хорватия игра аргентинцев и голландцев просто обязана была выйти более скучной и предсказуемой. Но не тут-то было: подопечные Лионеля Скалони и Луи ван Гала выдали поединок, который переплюнул первую игру вечера. Причем настолько, что, пожалуй, уже сейчас может претендовать на попадание в десятку самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира.

Интересно, что перед очным поединком шансы Аргентины и Нидерландов оценивали как примерно равные, небольшое преимущество аналитики и эксперты отдавали южноамериканцам. И можно сказать, что большую часть матча так и происходило. Аргентинцы активно прессинговали и создавали моменты у чужой штрафной, а на 35-й минуте открыли счет: Лионель Месси великолепно накрутил оборону голландцев и выдал пас в штрафную на Науэля Молину, который в несколько красивых касаний послал мяч мимо Андриса Нопперта.

После перерыва южноамериканцы продолжили уверенный путь к полуфиналу. На 71-й минуте сборная Аргентины заработала пенальти – Дензел Дюмфрис неудачно сыграл против Маркоса Акуньи, свалив его прямо на линии штрафной. Месси спокойно реализовал одиннадцатиметровый и, казалось бы, обеспечил своей команде проход в следующую стадию.



Фото: AP Photo/Ricardo Mazalan

Но Луи ван Гал не был бы Луи ван Галом, если бы не припас сюрпризы на концовку матча. На 83-й минуте после фантастической комбинации свежевышедший Ваут Вегхорст отыграл один мяч. По истечении десяти минут, которые главный арбитр Матеу Лаос щедро добавил к основному времени, Нидерланды все еще отставали в счете. Судьбу матча должен был решить последний штрафной. Что было дальше – уже история. Вместо того, чтобы нанести мощный удар, Тен Копмейнерс покатил на Вегхорста, а 19-й номер голландцев развернулся и отправил снаряд в сетку, оформив дубль.

В дополнительное время аргентинцы имели с десяток моментов для того, чтобы снова выйти вперед. Второй дополнительный тайм закончился выстрелом Энцо Фернандеса в штангу. Матч все больше и больше рисковал пойти по сценарию встречи Бразилии и Хорватии. Ведущие в счете южноамериканцы позволяют европейцам отыграться, игра переходит в дополнительное время, а затем в серии пенальти представители Старого Света дожимают номинального фаворита. Однако аргентинцы не дали этим планам осуществиться.

Эмилиано Мартинес потащил два первых удара – от Вирджила ван Дейка и Стивена Бергейса, в то время как Лео Месси и Леандро Паредес свои пенальти спокойно реализовали. Спасти серию после этого было катастрофически сложно, и даже чудеса ван Гала на этот раз не помогли – Лаутаро Мартинес реализовал решающий удар и вывел Аргентину в полуфинал.

