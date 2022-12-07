Чем запомнится 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

6 декабря состоялся последний матч стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Первый раунд плей-офф подарил много неожиданных сюжетов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги этого этапа турнира.

Нидерланды – США

Фото: AP Photo/Francisco Seco

В первом матче 1/8 финала все оказалось донельзя предсказуемо. И Нидерланды, и США не проиграли до плей-офф ни одного матча. Однако голландцы на групповом этапе разбирались со своими соперниками гораздо увереннее и к противостоянию с североамериканской командой ожидаемо подходили в статусе фаворита.

Уже к перерыву Нидерланды уверенно вели в счете благодаря голам Мемфиса Депая и Дэйли Блинда. И, несмотря на то что ближе к концу матча американцы все-таки отыграли один гол (странно, но красиво отличился Хаджи Райт), интрига просуществовала недолго. Дензел Дюмфрис спустя пять минут после мяча США забил ответный, установив итоговый счет 3:1.

Аргентина – Австралия

Второй матч плей-офф также не предвещал никаких сюрпризов: Аргентина была обязана обыгрывать Австралию, которую можно назвать едва ли не главным парадоксом групповой стадии. Команда Грэма Арнольда стала одной из худших команд среди всех сборных как в обороне, так и в атаке, но умудрилась выйти в плей-офф даже с отрицательной разницей мячей.

Большая часть игры прошла под четким контролем Аргентины. На 35-й минуте Лео Месси забил первый мяч, а на 57-й после грубой ошибки обороны соперника Хулиан Альварес удвоил счет. Однако на 77-й минуте один гол австралийцы все же отыграли – Крейг Гудвин мощно пробил издалека и после рикошета снаряд залетел в сетку. Правда, на этом чудеса от сборной Австралии закончились, а Аргентина спокойно прошла в следующий раунд, где теперь сыграет с голландцами.

Франция – Польша

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Лишний повод вспомнить, что вместо Польши на турнир могла поехать сборная России. На самом деле подопечные Чеслава Михневича оказались в плей-офф почти что по воле случая. В своей группе им удалось опередить сборную Мексики только по дополнительным показателям.

Но дальше их навряд ли пустила бы сборная Франции. Так оно и вышло: действующие чемпионы мира, которые завершили групповой этап на минорной ноте, проиграв Тунису, с легкостью разобрались с поляками. На дубль Килиана Мбаппе и гол Оливье Жиру сборная Польши ответила всего одним мячом престижа в исполнении Роберта Левандовского.

Англия – Сенегал

Эта пара могла удивить. Африканская сборная даже без своей главной звезды Садио Мане без проблем вышла из группы, в упорной борьбе проиграв лишь Нидерландам. Что до англичан, то они финишировали на первом месте и были фаворитами в 1/8 финала.

Чуда не произошло: Англия всухую обыграла Сенегал. Под конец первого тайма отличились Джордан Хендерсон и Харри Кейн. А на 57-й минуте финальный результат установил Букайо Сака. Большой вопрос, удастся ли англичанам продемонстрировать такой же уверенный футбол в четвертьфинале, где им будет противостоять сборная Франции.

Япония – Хорватия

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Эта игра могла завершиться одной из самых главных сенсаций турнира. Драматический выход азиатской команды с первого места в группе с Испанией, Германией и Коста-Рикой сам по себе произвел фурор. Но успех в 1/8 финала стал бы для японцев общенациональным праздником. Как и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, судьбу путевки в четвертьфинал для них определила серия пенальти.

Основное время закончилось боевой ничьей – на мяч Дайдзэна Маэды Хорватия ответила точным выстрелом Ивана Перишича. В экстра-таймах команды друг другу голов не забили. Вся надежда японцев была на серию одиннадцатиметровых, где они, к несчастью для себя, полностью провалились. Хорватский голкипер Доминик Ливакович отразил три удара с точки, став героем этого матча и отправив сборную Японии домой.

Бразилия – Южная Корея

Вторая азиатская сборная в 1/8 финала вылетела с турнира более прозаично. Южной Корее на групповом этапе тоже в большей степени повезло. Да, команда Паулу Бенту обыграла в последнем матче Португалию, но всего один гол в параллельной встрече – и на месте азиатской команды был бы Уругвай. Так что Южная Корея в плей-офф оказалась в числе "пассажиров", сюрпризы от которых были возможны, но все же маловероятны.

Бразилия, которая в группе, прямо скажем, не напрягалась и даже умудрилась из-за этого проиграть Камеруну, в плей-офф все-таки включила повышенную передачу и разобралась с корейцами без особых сложностей. Уже к 13-й минуте южноамериканцы вели 2:0 после голов Винисиуса Жуниора и Неймара (с пенальти). На 29-й минуте третий мяч забил Ришарлисон, а на 36-й – Лукас Пакета. На 76-й минуте Южная Корея все-таки сделала гол престижа, отличился Пайк Сенг Хо. В четвертьфинале бразильцы встретятся с хорватами.

Марокко – Испания

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Однозначно главную сенсацию подарило это противостояние. Марокканцы вышли из группы с Бельгией, Хорватией и Канадой, причем с первого места, не проиграв ни одного матча. Казалось, это чудесное совпадение, которое непременно должна прервать сборная Испании. Но реальность оказалась куда драматичнее.

При том, что испанцы владели мячом три четверти времени и нанесли по воротам соперника в два раза больше ударов, ни один из них так и не достиг цели. Игра закончилась нулевой ничьей как в основное, так и в дополнительное время, и перешла в серию пенальти. Но, как и в 2018 году в матче со сборной России, испанцы оказались не у дел. По иронии судьбы решающий в серии одиннадцатиметровых удар нанес Ашраф Хакими – уроженец Мадрида и воспитанник "Реала".

Португалия – Швейцария

Последней в четвертьфинал мундиаля вышла сборная Португалии. Главным сюрпризом перед противостоянием со Швейцарией стало то, что в стартовом составе чемпионов Европы 2016 года не оказалось Криштиану Роналду. Наставник португальцев Фернанду Сантуш назвал это "тактическим решением". И, возможно, именно этот ход принес такой фантастический результат.

Исход матча стал понятен уже после первого тайма, когда Португалия уверенно вела 2:0 благодаря голам Гонсалу Рамуша и Пепе. Однако это было только начало. Во второй половине игры Рамуш забил еще дважды, по голу на свой счет записали Рафаэл Геррейро и Рафаэл Леао. Швейцария ответила лишь одним мячом, на 58-й минуте отличился Мануэль Аканджи. Как итог – невероятные 6:1 и проход Португалии в следующую стадию, где команда Сантуша попытается выбить Марокко.

