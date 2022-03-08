Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора на ЧМ-2022

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Сборная Польши по футболу автоматически оказалась в финале отбора на чемпионат мира 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте FIFA.

В финальном матче отбора сборная Польши сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

В материале также сообщается, что отборочный матч между сборными Украины и Шотландии был перенесен. Планируется, что игра состоится в июне.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.