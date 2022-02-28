ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от всех соревнований

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Совместное заявление двух организаций подразумевает, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре.

Клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Союз европейских футбольных ассоциаций также расторг контракт с российской компанией "Газпром". Сотрудничество с Лигой чемпионов было оговорено до 2024 года. "Газпром" также выступал спонсором двух чемпионатов Европы по футболу.

Вечером 28 февраля стало известно, что баскетбольная Евролига отстранила российские клубы от турниров под эгидой организации. В самой Евролиге не смогут играть ЦСКА, УНИКС и "Зенит". Еще один российский клуб – "Локомотив-Кубань" – не сможет продолжить выступление в Еврокубке.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

