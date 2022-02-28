Хоккейные федерации Швеции и Чехии решили не приглашать сборную РФ на этапы Евротура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать российскую команду на оставшиеся матчи Евротура, говорится в сообщении на сайте Шведской хоккейной ассоциации.

Уточняется, что такое решение касается как мужской, так и женской и юниорской сборных РФ.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований.

О том, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях, заявила Международная шахматная федерация. О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.