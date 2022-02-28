МОК отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака

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Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал Олимпийские ордена у лиц, занимающих важные должности в правительстве России. Об этом сообщается на сайте МОК.

Данное решение в исполкоме объяснили нарушениями Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством.

Так, орденов были лишены Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Кроме того, Всемирная федерация тхэквондо отозвала у Путина почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный ему в 2013 году. Также организация в знак солидарности с МОК приняла решение не использовать флаги и гимны РФ и Белоруссии на международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что в новый санкционный список США включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

В свою очередь, Великобритания ввела ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.

Позднее власти Канады заявили, что вводят санкции против Путина, Лаврова и Герасимова.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

