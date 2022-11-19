Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

20 ноября в столице Катара Дохе начнется 22-й чемпионат мира по футболу. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про главные факты о предстоящем турнире.

Последняя битва Месси и Роналду

Фото: AP/Armando Franca

Чемпионат мира в Катаре – с вероятностью в 99% последний мундиаль, где мы сможем увидеть дуэль двух сильнейших футболистов планеты последних лет Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Эпоха жесткой дихотомии (аргентинец или португалец, талант или труд) неизбежно подходит к концу. Но тем ценнее историчность момента и то, что мы сможем это увидеть своими глазами.

Вдвойне интереснее, что и Месси, и Роналду максимально заряжены и физически готовы к этому ЧМ. Криштиану и вовсе настолько перемотивировался, что напросился на интервью с Пирсом Морганом и сжег все мосты в "Манчестер Юнайтед". Видимо, чтобы отступать было некуда, а проблемы в клубе не отвлекали от дел в сборной.

Впрочем, на этом ЧМ достаточно звезд и помимо Месси и Роналду. Это и последний обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема вместе с его партнерами по сборной Франции: Килианом Мбаппе, Антуаном Гризманном, Оливье Жиру и многими другими. Это и поляк Роберт Левандовски, и хорват Лука Модрич, и датчанин Кристиан Эриксен. Бразильцы Неймар, Винисиус, Каземиро, Габриэл Жезус и компания. Уругвайцы Луис Суарес, Эдинсон Кавани и Диего Годин. Этот список можно было бы продолжать еще долго, но самое важное – на предстоящем ЧМ точно не должно быть скучно в плане качества футбола и количества ярких и талантливых игроков.

Что касается фаворитов, то главными кандидатами на кубок мундиаля считаются Бразилия и Аргентина. Именно такой финал предсказала компания EA Sports с помощью симулятора FIFA 23. По их версии, в решающем матче аргентинцы обыграли бразильцев со счетом 1:0, а в игре за бронзу Франция победила Португалию (4:2). Как будет в реальности, пока не знает никто, но нужно указать важную деталь – прогноз EA Sports относительно триумфатора ЧМ сбывался последние три турнира подряд.

Экспериментальный формат

Фото: AP/Jon Gambrell

В Катаре чрезвычайно жарко: среднегодовая температура в столице страны составляет 27,5 градуса. В июне-июле, когда традиционно проводится чемпионат мира, она может превышать 40 градусов.

Первоначально катарские власти планировали решить вопрос с жарой кардинально: местные ученые хотели создать искусственные облака, которые бы закрывали от солнца футбольную инфраструктуру. Идея оказалась слишком дорогостоящей, после чего инженеры переключились на разработку инновационной схемы охлаждения стадионов. Систему сделали, но для верности проведение турнира все-таки решили перенести на осенне-зимний период. Это прецедент, потому что мундиаль впервые пройдет прямо в середине футбольного сезона.

Из-за этого сюрпризы могут ждать как сам ЧМ (куда многие и так не попали из-за травм – к зимнему перерыву частота повреждений у игроков традиционно увеличивается), так и топ-лиги Европы после паузы на международный турнир. Если лидер клуба выпадет из обоймы, это вполне может сказаться на результатах команды в чемпионате или кубковых соревнованиях.

Кроме того, интересна и инфраструктура чемпионата мира в Катаре: большинство стадионов построили прямо посреди пустыни с помощью специальных модульных блоков. Почти все их частично или даже полностью демонтируют сразу после окончания турнира.

Самый скандальный ЧМ

Фото: AP/Jon Gambrell

Катар не раз обвиняли в покупке права провести чемпионат мира. За неделю до старта игр экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который на протяжении последних лет сам был фигурантом крупнейшего коррупционного скандала в футболе, рассказал об этом напрямую в одном из интервью.

По его словам, выбор ближневосточной страны в качестве организатора ЧМ был ошибкой. Помочь ей выиграть право на проведение турнира Блаттера через экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини якобы попросил действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози. Блаттер утверждает, что взамен катарцы купили у республики истребители на полтора десятка миллиардов долларов. Кроме того, фонд Катара приобрел парижский клуб "Пари Сен-Жермен" и права на трансляцию французской Лиги 1 почти на сотню миллионов евро.

Также сам факт, что чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в мусульманской стране, создает определенные нюансы в его организации. Власти обещали сделать ее более открытой для болельщиков из разных уголков планеты, но этого так и не произошло.

Например, всего за два дня до старта королевская семья Катара добилась от ФИФА полного запрета на продажу алкогольного пива на стадионах турнира. И это при том, что вопрос спиртного казался улаженным, а организаторы уже заключили многомиллионный контракт с его производителем. Теперь же все может обернуться для ФИФА колоссальными неустойками. Кроме того, посетителям ЧМ в Катаре придется придерживаться жестких правил: в частности, ограничить себя в потреблении алкоголя и курения, а также стараться соблюдать четкий дресс-код.

Запреты и многочисленные нарушения прав человека (дискриминация женщин, уголовное преследование представителей ЛГБТ-сообщества, высокая смертность среди рабочих-мигрантов на стройках ЧМ) заставили европейских болельщиков не только отказаться от поездки на турнир, но и публично его бойкотировать. В Германии, Англии, Испании и других топ-чемпионатах фанатские объединения неоднократно выступали с протестными заявлениями и баннерами на матчах местных клубов.

Впрочем, несмотря на недовольство болельщиков и общественности, от поездки на ЧМ не отказалась ни одна сборная, поэтому турнир состоится строго по графику. Пусть и рискует стать одним из самых скандальных чемпионатов мира в истории.

