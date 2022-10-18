Почему Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча"

В Париже 17 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту мира по версии журнала France Football по итогам прошедшего сезона. Обладателем приза стал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему выбор пал именно на французского форварда и у кого еще были шансы получить "Золотой мяч".



Фото: AP Photo/Francois Mori

Еще семь лет назад фраза "Карим Бензема будет признан лучшим игроком Европы" как минимум вызвала бы недоумение. В тот момент вся карьера француза едва не пошла прахом из-за абсурдного секс-скандала. Осенью 2015 года Бензема обвинили в том, что он был участником шантажа другого футболиста сборной Матье Вальбуэна. По мнению следствия, игрок "Реала" действовал как посредник, подстрекая Матье заплатить злоумышленникам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с его участием. Дело тянулось долгих шесть лет – лишь в ноябре прошлого года суд вынес решение: Бензема был признан виновным и наказан одним годом лишения свободы условно со штрафом в 75 тысяч евро.

На протяжении практически всего судебного разбирательства Карим не играл за сборную Франции. Бензема (впрочем, как и Вальбуэна) пропустил домашний чемпионат Европы 2016 года и победный для своей страны ЧМ-2018 в России. Между тем год, на который пришелся второй в истории Франции трофей на мундиале, стал поворотным для Бензема. Именно тогда его суперзвездный одноклубник Криштиану Роналду покинул мадридский "Реал" и решил искать счастья в туринском "Ювентусе". После этого для француза настало время выйти из тени и стать новым лидером испанского клуба. Вообще, Бензема был хорош и до ухода Роналду, просто этого как будто бы предпочитали не замечать. Если не считать сезоны 2016/17 и 2017/18, начиная с 2010 года француз стабильно забивал за футбольный год не менее 20 голов.

Бензема, как и Роналду, всегда был сотворцом побед "Реала". Но после трансфера португальца это проявилось особенно отчетливо. Вместе с тем мастерство Бензема вышло на небывалый уровень. Так как в сборной Карима не слишком-то ждали (в 2018 году президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре и вовсе сказал, что дорога в национальную команду для форварда навсегда закрыта), футболист мог полностью сосредоточиться на игре за "Реал". Это быстро принесло свои плоды. После 12 голов в 2017-м уже в следующем сезоне Бензема забил 30 мячей и затем почти не сбавлял обороты.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Иногда это даже принимало в прямом смысле нездоровые формы. К примеру, Карим уже третий год играет с повязкой на руке, то и дело вызывающей вопросы у футбольных болельщиков. Это специальный медицинский бандаж, который Бензема носит после перелома мизинца еще в январе 2019-го. Игрок решил отложить операцию на пальце, ведь восстановление заняло бы несколько месяцев – оставить команду на такой срок Карим попросту не смог.

В конечном счете это решение оказалось судьбоносным: Бензема в прошлом сезоне помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, но самое главное – взял трофей в Лиге чемпионов. И это тот случай, когда игрок не просто внес вклад в победу – он оказался главным и незаменимым участником этого триумфа. Хет-трик Бензема в 1/8 финала помог "Реалу" пройти ПСЖ, голы Карима стали решающими в противостоянии с "Челси" и "Манчестер Сити". Лишь в финале, в игре против "Ливерпуля", француз не забил.

Но это было и неважно. За прошедший сезон Бензема сделал столько, что не вручить ему "Золотой мяч" было бы преступлением. Вряд ли нашелся бы кто-то, кто оказался достоин этой награды больше французского форварда. Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду даже при желании не сумели бы рассчитывать на приз в этом году. В итоге так и вышло – португалец и аргентинец впервые за многие годы не попали даже в тройку лучших по результатам голосования. Их место там заняли нападающий "Баварии" Садио Мане и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Криштиану оказался лишь на 20-й строчке, тогда звезда ПСЖ и вовсе не попал в список номинантов на "Золотой мяч".

Отчасти это тоже сыграло на руку Бензема. История футбола помнит немало ситуаций, когда приз уходил к Роналду или Месси в обход более достойных претендентов. Самый яркий и набивший всем оскомину пример – Андрес Иньеста в 2010-м. Тогда награду вместо испанца, забившего решающий гол в финале чемпионата мира, получил Месси. За это годы спустя даже публично просил прощения у Иньесты главный редактор France Football Паскаль Ферре. К счастью, на этот раз извиняться было не за что. Все произошло так, как и должно было произойти. Награда нашла своего подлинного адресата.

