Как "Локомотив" обыграл "Торпедо" в "Лужниках"

15 октября московский "Локомотив" с минимальным счетом обыграл столичное "Торпедо" в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол забил полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как прошло дерби в "Лужниках".

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На 13-й тур РПЛ пришлось сразу два московских – противостояния: ЦСКА против "Спартака" и "Торпедо" против "Локомотива". Но если первое дерби должно было пройти в контексте борьбы за место в тройке лидеров турнирной таблицы, то второе – наоборот, в контексте борьбы за выживание. К середине октября и черно-белые, и красно-зеленые неожиданно оказались в схожем положении. С "Торпедо" все было более-менее понятно: автозаводцы после долгого отсутствия снова вернулись в Премьер-лигу и, очевидно, оказались к ней абсолютно не готовы.

Черно-белые плотно обосновались на последней строчке в РПЛ и покидать насиженное место особо не торопились. В результате в стане "Торпедо" произошли перестановки сначала в руководстве (в августе президента клуба Дениса Маслова сменил бывший гендиректор "Локо" Илья Геркус), а затем и в тренерском штабе – наставником клуба аккурат накануне дерби был назначен экс-коуч "Ахмата" Андрей Талалаев.

Что касается "Локомотива", то приключения железнодорожников в начале нынешнего сезона стали невероятным сюрпризом. По итогам 12 туров красно-зеленые набрали всего девять очков, выдав таким образом худший старт в XXI веке. "Немецкий" проект "Локо" пошел прахом, в итоге клуб тоже прошел через серьезные кадровые изменения: после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в отставку отправились спортивный директор Томас Цорн и главный тренер команды Йозеф Циннбауэр. Позднее компанию им (правда, уже по собственному желанию) составил председатель совета директоров "Локо" Александр Плутник.

Поэтому к дерби оба клуба подходили в абсолютно разобранном и хаотичном состоянии, с ворохом проблем и находясь при этом на дне турнирной таблицы. Среди плюсов можно было бы отыскать разве что такой: наконец-то принципиальные соперники (а противостояние "Торпедо" и "Локо" в девяностые и нулевые было едва ли не жестче супердерби ЦСКА – "Спартак") перед очной встречей были в сопоставимых кондициях. Потому накал страстей был особенно серьезным, а цена победы для фанатов – по-настоящему велика. К сожалению, статус и градус игры не вылился в забитые мячи. Но опасных моментов в этом дерби было предостаточно.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В начале первого тайма ближе к забитому мячу были автозаводцы. На 21-й минуте после длинного заброса и рикошета Давид Караев получил мяч в штрафной и решил пробить с лета – снаряд прошел рядом со штангой. Спустя минуту черно-белые организовали еще одну атаку. Игорь Смольников забросил с правого фланга, Хожимат Эркинов в падении попытался пробить головой, но не дотянулся до мяча. На 27-й минуте "Локомотив" ответил не менее опасным эпизодом. После передачи через все поле Иван Игнатьев зацепился за мяч, влетел в штрафную и пробил – Егор Бабурин спас "Торпедо", но на добивании точен оказался Вильсон Изидор. К счастью для автозаводцев, арбитр зафиксировал при взятии ворот положение вне игры.

Еще несколько раз до перерыва Бабурину пришлось вступить в игру – голкипер "Торпедо" был надежен. Однако в самом начале второго тайма железнодорожники все же сумели размочить счет. На 48-й минуте Артем Карпукас устроил сольный проход к штрафной, отыгрался с Игнатьевым и с метра проткнул мяч мимо вратаря. Спустя двадцать минут "Локомотив" имел шанс удвоить преимущество. Максим Ненахов с правого фланга залетел в штрафную, отдал пас на Франсуа Камано, но Стефан Шапич успел заблокировать удар гвинейского футболиста. На 77-й минуте снова Камано мог записать гол на свой счет, но на этот раз уже спас Бабурин.

В итоге результат на табло до конца матча так и не изменился. "Торпедо" потерпело свое первое поражение в "Лужниках". Дебют Талалаева вышел бодрым и богатым на голевые ситуации, но абсолютно неудачным по счету. Черно-белые по-прежнему занимают последнюю строчку, имея в своем активе всего лишь шесть очков. "Локомотив" же прервал серию из пяти проигрышей кряду, поднявшись аж на 12-е место. У команды пока нет главного тренера, поэтому строить какие-то прогнозы относительно будущего красно-зеленых попросту бессмысленно. Но бороться за это будущее "Локо" нужно здесь и сейчас. Уже в следующем туре железнодорожников ждет еще одно дерби – против "Динамо". И там для "Локомотива" все будет в разы сложнее, чем сегодня.