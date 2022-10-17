Как ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью на "ВЭБ Арене"

Футбольный ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги сыграл вничью со "Спартаком": встреча завершилась со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как столичные клубы подарили болельщикам один из самых ярких матчей сезона.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Редкая ничья оказывается круче победы. Но воскресная встреча ЦСКА и "Спартака" вышла именно такой. Примечательно, что эта игра стала лишь вторым по счету московским дерби в прошедшем туре. В субботу "Торпедо" принимало "Локомотив", победу в игре с минимальным счетом одержали железнодорожники. Но этот поединок, несмотря на антураж "Лужников", не подарил и малой толики тех эмоций и страстей, которые кипели в игре армейцев и спартаковцев на финише уикенда. Вообще, для "дерби всея Руси", как давно окрестили это противостояние отечественные СМИ, не нужно дополнительных факторов. И тренеры, и игроки традиционно максимально заряжены на результат в подобных играх.

Но в этот раз принципиальности добавляла ситуация в турнирной таблице. Ведь победитель мог побороться за статус главного преследователя "Зенита" в РПЛ. Первый тайм супердерби остался полностью за ЦСКА. Армейцы могли открыть счет уже на 12-й минуте. После розыгрыша углового неудачно на выходе сыграл Александр Селихов, мяч отскочил к Бахтиеру Зайнутдинову, который с нескольких метров пробил головой по воротам – к счастью для спартаковцев, снаряд с ленточки вытащил Даниил Денисов. Тем не менее через пять минут ЦСКА все-таки забил. Милан Гайич с центра поля выдал диагональную передачу на Федора Чалова, девятый номер красно-синих в единоборстве переиграл Миху Мевлю и затем послал мяч точно в дальний угол.

Этот гол вызвал большое возмущение игроков "Спартака". Дело в том, что атака ЦСКА фактически началась с "подарка" от Романа Зобнина – игрок жестами предложил Гайичу остановить игру из-за лежащего на газоне Квинси Промеса и Хорхе Карраскаля, но вместо того, чтобы выбить мяч за боковую линию, как обычно делают в таких случаях, Зобнин просто отдал снаряд сопернику. Как бы этого ни хотелось спартаковцам, гол был забит по всем правилам – судья не давал свисток, мяч по-прежнему находился в игре, при взятии ворот не было никаких других возможных нарушений. Поэтому апелляции к главному арбитру встречи Сергею Карасеву оказались абсолютно бессмысленными и безрезультатными.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Однако в начале второго тайма "Спартак" сумел перевернуть игру. Во многом этому способствовало появление на поле Антона Зиньковского, который заменил в перерыве Руслана Литвинова. В итоге именно 17-й номер и стал автором первого гола красно-белых в этом дерби. На 52-й минуте Зиньковский получил мяч на правом фланге, начал смещаться в центр и мощно пробил с 20-25 метров не доходя до штрафной – снаряд по фантастически красивой траектории лег точно в дальний угол. На 57-й минуте "Спартак" и вовсе вышел вперед. Красно-белые убежали в контратаку, на левом фланге Промес проткнул мяч на Александра Соболева, а седьмой номер беспрепятственно добежал до штрафной и выиграл дуэль у Игоря Акинфеева.

После второй трети игры создалось впечатление, что команда Гильермо Абаскаля не только изменила ход матча, но и взяла полный контроль над ситуацией в дерби. Однако это ощущение оказалось обманчивым. ЦСКА смог вернуться в игру, причем сделал это не менее красиво, чем "Спартак". На 70-й минуте Иван Обляков с правого фланга навесил в штрафную, а Чалов опередил защитников красно-белых и головой вколотил мяч в сетку, оформив таким образом дубль. Дерби по итогу так и закончилось с ничейным счетом. Сложно сказать, что команды разошлись миром – эмоции даже после финального свистка не утихали как на поле, так и в подтрибунном помещении. Но формально команды за такой яркий матч получили лишь по одному очку, чем серьезно упростили и без того прекрасное турнирное положение "Зенита".

Теперь отрыв от второго места, которое после дерби занял "Спартак", составляет аж семь очков. ЦСКА отстает на один балл, имея в своем активе столько же, сколько и "Ростов" – 25 очков. Конечно, ни единого шанса, что какая-то из упомянутых команд сумеет догнать "Зенит". Но тем приятнее, что даже несмотря на это, российские клубы не теряют мотивацию и продолжают биться в чемпионате, выдавая в том числе такие красочные баталии, как прошедшее дерби.