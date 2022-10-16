ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в воскресенье, 16 октября, на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:2.

В составе "Спартака" отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев, который стал первым игроком этого клуба за 67 лет, забившим гол в семи играх подряд. У ЦСКА два гола забил Федор Чалов.

В следующем туре "Спартак" сыграет дома с подмосковными "Химками". Игра запланирована на 23 октября. ЦСКА в тот же день встретится на выезде с "Оренбургом".

Ранее "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 5:2 в пользу красно-белых.



На стадионе "ВЭБ-Арена" сыграют ЦСКА со "Спартаком"

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