ФК "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Столичный футбольный клуб "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в воскресенье, 9 октября, в Москве и закончилась со счетом 5:2 в пользу красно-белых.

Счет в игре на 6-й минуте открыл представитель самарской команды Роман Ежов, а на последних секундах первого тайма москвичи сравняли счет – гол оформил Квинси Промес.

Дважды отличился в этой игре Александр Соболев, в составе "Спартака" голы также забили Руслан Литвинов и повторно – Квинси Промес. В составе "Крыльев Советов" – Амар Рахманович.

Ранее "Спартак" впервые за пять лет разгромил петербургский "Зенит" в рамках Кубка России. При этом отмечалось, что победа произошла впервые с 1999 года в домашнем матче.

В игре дважды отличился Квинси Промес, один гол забил Александр Соболев. Матч завершился со счетом 3:0.

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