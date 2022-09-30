"Спартак" впервые за 5 лет одержал победу над "Зенитом" в матче Кубка РФ

Московский "Спартак" впервые за пять лет разгромил петербургский "Зенит" в рамках Кубка России, а также победа произошла впервые с 1999 года в домашнем матче.

Дважды отличился Квинси Промес, один гол – на счету Александра Соболева. В итоге счет составил 3:0. После победы над питерским клубом "Спартак" возглавили группу "B" Кубка России с девятью очками.

Красно-белые также прервали беспроигрышную серию встреч сине-бело-голубых с московскими командами, которая насчитывала 22 матча. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.