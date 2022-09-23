Всемирная федерация керлинга продлила отстранение спортсменов РФ от соревнований

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Правление Всемирной федерации керлинга продлило отстранение российских спортсменов от участиях в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба WCF.

Отстранение продлили до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, WCF не допустит до участиях в международных соревнованиях и белорусскую команду.

Всемирная федерация керлинга отстранила российских керлингистов от международных соревнований до конца сезона 2021–2022 в начале марта. Для этого WCF специально приняла новое правило, из которого следует, что от участия в состязаниях может быть отстранена любая команда или национальная федерация, присутствие которой угрожает безопасности спортсменов или порядку проведения мероприятия.

