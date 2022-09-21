Российских дзюдоистов отстранили от международных турниров до января 2023 года

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Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях до января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF.

В организации это объяснили ситуацией в международных отношениях, а также желанием обеспечить безопасность всех спортсменов.

20 сентября президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов рассказал, что российских спортсменов не допустят до участия в чемпионате мира 2022 года в Узбекистане.

Ранее первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков выразил уверенность, что большинство представителей Международного олимпийского комитета хотели бы вернуть российских атлетов на международную арену. По его мнению, олимпийское движение без России неполноценно.

