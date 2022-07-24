Многие члены МОК хотели бы вернуть российских спортсменов – Жуков

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Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков выразил уверенность, что большинство представителей Международного олимпийского комитета хотело бы вернуть российских атлетов на международную арену, сообщает РИА Новости.

"Наши спортсмены рано или поздно вернутся к международным соревнованиям, нет сомнений. Уверен, что многие члены МОК искренне хотели бы, чтобы наши спортсмены вернулись. Да и вообще олимпийское движение без России неполноценно", – отметил Жуков.

Он вспомнил Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, когда спортсмены из РФ не принимали участие в соревнованиях. Он подчеркнул, что такие крупные спортивные события все же можно представить без российских атлетов, однако, по словам Жукова, это крайне грустно.

Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию не допустили до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

О тендере среди стран Европы на покупку прав для показа зимних Олимпиады 2026 года в Италии и 2028 года в Соединенных Штатах было объявлено 24 февраля.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.