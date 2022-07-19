Стали известны даты проведения летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе

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Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе будут проходить с 14 по 30 июля, говорится на сайте организаторов соревнований.

Даты объявили после того, как президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и председатель координационной комиссии Игр-2028 Николь Ховертц посетили Лос-Анджелес.

Паралимпиада в Лос-Анджелесе запланирована на 15–27 августа.

Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию не допустили до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

О тендере среди стран Европы на покупку прав для показа зимних Олимпиады 2026 года в Италии и 2028 года в Соединенных Штатах было объявлено 24 февраля.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

